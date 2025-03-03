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  4. СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве и пропало желание смотреть матч»
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 12:03 | Обновлено 03 марта 2025, 13:31
2063
5

СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве и пропало желание смотреть матч»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» – о поединке с «Ворсклой»

03 марта 2025, 12:03 | Обновлено 03 марта 2025, 13:31
2063
5
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве и пропало желание смотреть матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла» не сумели определить сильнейшего – встреча закончилась со счетом 1:1.

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна признался, что не захотел смотреть встречу конкурента в чемпионате:

«Когда увидел, что «Динамо» сыграет против «Ворсклы» в Киеве, то пропало желание смотреть этот матч. Видел только обзор и моменты, где Крупский делал навесы. Мы ведь хотели его подписать, но он решил продолжить карьеру в «Металлисте 1925», это его право.

Приятно, когда твои конкуренты теряют очки, но ты не должен из-за этого расслабляться. Мы победили «Александрию» и приблизились к «Динамо», но это ничего не меняет. Киевский клуб остается фаворитом в чемпионской гонке», – поделился мнением Срна.

«Динамо» набрало 47 баллов и возглавляет турнирную таблицу чемпионат. В тройке лучших находятся «Александрия» (41 очко) и «Шахтер» (39), но у донецкого клуба остался матч в запасе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Шахтер Донецк Шахтер - Александрия Александрия Дарио Срна
Николай Титюк Источник: YouTube
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Комментарии 5
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ivankondrat96
Ці слова Срни навіть коментувати не хочеться...
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+4
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НАША ВЕЛИКАЯ И МАГУЧАЯ ДАША МНЕ И ФСЕЙ МАЕЙ КРОТА БОТО БАНДЕ ТОЖЕ БЫЛА ПРЕЯТНА СМАТРЕТЬ МАЧЬ В КИЕВЕ ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА АРЕНДАМОРЦА С НАШИМ ВЕЛИКИМ И МАГУЧИМ ШАХТЕРОМ 
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+2
Burevestnik
побачивши, шо Шахтьор буде з кимось грати,
відключаю інтернет і телебачення,
бо під час гри Шахтьора глючить інтернет і гудить телевізор.
від телевізора від'єдную всі кабелі і від електрики - бо гудить
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+1
AndiM
Так ви також кожен матч в Києві граєте уйобки.
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0
Фанькин кот
Горняками нужно убедительно выиграть очную встречу. И будет 2 очка разницы. А там уж дынамка где-нибудь да споткнётся.
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-3
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