СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве и пропало желание смотреть матч»

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла» не сумели определить сильнейшего – встреча закончилась со счетом 1:1.

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна признался, что не захотел смотреть встречу конкурента в чемпионате:

«Когда увидел, что «Динамо» сыграет против «Ворсклы» в Киеве, то пропало желание смотреть этот матч. Видел только обзор и моменты, где Крупский делал навесы. Мы ведь хотели его подписать, но он решил продолжить карьеру в «Металлисте 1925», это его право.

Приятно, когда твои конкуренты теряют очки, но ты не должен из-за этого расслабляться. Мы победили «Александрию» и приблизились к «Динамо», но это ничего не меняет. Киевский клуб остается фаворитом в чемпионской гонке», – поделился мнением Срна.

«Динамо» набрало 47 баллов и возглавляет турнирную таблицу чемпионат. В тройке лучших находятся «Александрия» (41 очко) и «Шахтер» (39), но у донецкого клуба остался матч в запасе.