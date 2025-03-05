Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Никогда не продавайте Родриго!» Реакция фанатов на мадридское дерби в ЛЧ
Лига чемпионов
05 марта 2025, 08:44 | Обновлено 05 марта 2025, 09:13
607
0

«Никогда не продавайте Родриго!» Реакция фанатов на мадридское дерби в ЛЧ

«Реал» победил «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

05 марта 2025, 08:44 | Обновлено 05 марта 2025, 09:13
607
0
«Никогда не продавайте Родриго!» Реакция фанатов на мадридское дерби в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал – Атлетико

В Мадриде состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». Встреча прошла в напряженной борьбе и закончилась победой «Реала» со счетом 2:1. Матч вызвал бурную реакцию болельщиков.

Уже на 4-й минуте Родриго вывел «Реал» вперед. Хулиан Альварес сравнял счет на 32-й минуте. На 55-й минуте Браим Диас забил победный для «Реала» мяч. Матч вызвал бурную реакцию болельщиков. Большинство из них сходится во мнении, что в этой паре еще ничего не решено.

Chramba: Симеоне хотел избежать третьего гола, хотя у него были возможности сравнять счет. По моему мнению, через неделю все будет по-другому, поскольку «Беллингем» вернется. «Атлетико» придется рисковать и подвергаться разрушительным контратакам «Реала».

Toma: «Реал» выступит в решающий момент, поскольку в этом сезоне им пришлось доказать, что они не сдаются, когда давление нарастает. «Атлетико» придется сыграть лучший матч в своей жизни, чтобы не отставать.

Blaugrana: Atletico Madrid обыграет любую команду в ЛЧ, но не Real Madrid. Не возлагайте на них больших надежд в следующем матче.

Amara Levi: Диего Симеоне заявил, что неспособность «Реала» забить третий гол в матче Лиги чемпионов с «Атлетико Мадрид» во вторник «оставила дверь открытой» для его команды, чтобы переломить ход противостояния в 1/8 финала в ответном матче.

Yondaime Hokage: Родриго – лучший нападающий «Реала», пожалуйста, никогда не продавайте его.

Samuel Ferky Ferisals: Уверенная победа. Кто сказал, что Мадрид не сможет победить Атлетико в ЛЧ без CR7?? Кто сказал, что Анчелотти не сможет победить Симеоне в ЛЧ без CR7?

kensuke: Что не так с ГРИЗМАННОМ? Я возлагал на него большие надежды, но он был таким ужасным.

reno: Надеюсь, Чоло не сделает тот же глупый план, что и сегодня. Мы могли бы победить RM сегодня, потому что у нас лучшая команда, а у них нет энергии или идей. Прискорбно, что Чоло приказал вернуться назад и защитить ничью, которая привела к логическому поражению. ГАЛАН, Де Пол, Симеоне-младший, ужасно.

По теме:
ПСЖ – Ливерпуль. Прогноз и анонс на суперматч
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
ПСЖ – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
Реал - Атлетико Реал Мадрид Атлетико Мадрид Лига чемпионов Родриго Гоес Хулиан Альварес Браим Диас Диего Симеоне Антуан Гризманн реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Футбол | 04 марта 2025, 11:58 12
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт
Бущан останется без зарплаты? Игроки Аль-Шабаба устроили бунт

У саудовского клуба есть финансовые проблемы

Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Футбол | 04 марта 2025, 19:42 33
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ
Олимпиакос с Яремчуком, скорее всего, не позволят Шахтеру выйти прямо в ЛЧ

В клубном рейтинге УЕФА греческий клуб впереди донецкой команды

Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
Футбол | 05.03.2025, 07:48
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
Йожеф САБО: «Так сказать о россии? Так он глуповат»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта
Футбол | 04.03.2025, 09:01
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 марта
ВИДЕО. Вдова экс-футболиста Динамо зажигает на Бали: танцы и битая посуда
Футбол | 05.03.2025, 00:40
ВИДЕО. Вдова экс-футболиста Динамо зажигает на Бали: танцы и битая посуда
ВИДЕО. Вдова экс-футболиста Динамо зажигает на Бали: танцы и битая посуда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
Приветственный пакет betking повысился до ₴100 000
03.03.2025, 21:14
Мир азарта
БРИЕДИС: «У этого боксера звездная болезнь. Карма достигла его»
БРИЕДИС: «У этого боксера звездная болезнь. Карма достигла его»
03.03.2025, 18:44
Бокс
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
Динамо рассматривает варианты играть еврокубковые матчи у границы
03.03.2025, 17:44 14
Футбол
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
03.03.2025, 18:30 27
Футбол
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
СРНА: «Увидел, что Динамо играет в Киеве, и пропало желание смотреть матч»
03.03.2025, 12:03 11
Футбол
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO объявил о завершении карьеры
03.03.2025, 13:53
Бокс
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 8
Футбол
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
04.03.2025, 12:17 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем