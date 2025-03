«Никогда не продавайте Родриго!» Реакция фанатов на мадридское дерби в ЛЧ

В Мадриде состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико». Встреча прошла в напряженной борьбе и закончилась победой «Реала» со счетом 2:1. Матч вызвал бурную реакцию болельщиков.

Уже на 4-й минуте Родриго вывел «Реал» вперед. Хулиан Альварес сравнял счет на 32-й минуте. На 55-й минуте Браим Диас забил победный для «Реала» мяч. Матч вызвал бурную реакцию болельщиков. Большинство из них сходится во мнении, что в этой паре еще ничего не решено.

Chramba: Симеоне хотел избежать третьего гола, хотя у него были возможности сравнять счет. По моему мнению, через неделю все будет по-другому, поскольку «Беллингем» вернется. «Атлетико» придется рисковать и подвергаться разрушительным контратакам «Реала».

Toma: «Реал» выступит в решающий момент, поскольку в этом сезоне им пришлось доказать, что они не сдаются, когда давление нарастает. «Атлетико» придется сыграть лучший матч в своей жизни, чтобы не отставать.

Blaugrana: Atletico Madrid обыграет любую команду в ЛЧ, но не Real Madrid. Не возлагайте на них больших надежд в следующем матче.

Amara Levi: Диего Симеоне заявил, что неспособность «Реала» забить третий гол в матче Лиги чемпионов с «Атлетико Мадрид» во вторник «оставила дверь открытой» для его команды, чтобы переломить ход противостояния в 1/8 финала в ответном матче.

Yondaime Hokage: Родриго – лучший нападающий «Реала», пожалуйста, никогда не продавайте его.

Samuel Ferky Ferisals: Уверенная победа. Кто сказал, что Мадрид не сможет победить Атлетико в ЛЧ без CR7?? Кто сказал, что Анчелотти не сможет победить Симеоне в ЛЧ без CR7?

kensuke: Что не так с ГРИЗМАННОМ? Я возлагал на него большие надежды, но он был таким ужасным.

reno: Надеюсь, Чоло не сделает тот же глупый план, что и сегодня. Мы могли бы победить RM сегодня, потому что у нас лучшая команда, а у них нет энергии или идей. Прискорбно, что Чоло приказал вернуться назад и защитить ничью, которая привела к логическому поражению. ГАЛАН, Де Пол, Симеоне-младший, ужасно.

Fantastic game ✅ Wonder goal ✅ MVP ✅ pic.twitter.com/lNe6KsxBmZ

See you at home. pic.twitter.com/HsIBOcX4M1