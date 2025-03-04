05.03.2025 19:45 - : -
Лига чемпионов04 марта 2025, 01:32 |
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Фейеноорд – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 5 марта в 19:45 по Киеву
04 марта 2025, 01:32 |
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В среду, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Фейеноорд» и «Интер».
Матч пройдет на стадионе «Де Кейп», который находится в Роттердаме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Фейеноорд – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фейеноорд – ИнтерСмотреть трансляцию
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