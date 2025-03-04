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Лига Чемпионов
Фейеноорд
05.03.2025 19:45 - : -
Интер Милан
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Лига чемпионов
04 марта 2025, 01:32 |
7
0

Фейеноорд – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 5 марта в 19:45 по Киеву

04 марта 2025, 01:32 |
7
0
Фейеноорд – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Фейеноорд» и «Интер».

Матч пройдет на стадионе «Де Кейп», который находится в Роттердаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Фейеноорд – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фейеноорд – Интер
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Трансляция матча В эфире

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Фейеноорд смотреть онлайн Лига чемпионов Интер Милан
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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