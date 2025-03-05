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Лига Чемпионов
Фейеноорд
05.03.2025 19:45 – FT 0 : 2
Интер Милан
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Лига чемпионов
05 марта 2025, 21:39 | Обновлено 05 марта 2025, 21:42
352
1

Могло быть хуже. Интер в гостях одолел Фейеноорд

Голами отличились Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес

05 марта 2025, 21:39 | Обновлено 05 марта 2025, 21:42
352
1
Могло быть хуже. Интер в гостях одолел Фейеноорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

В среду, 5 марта, проходил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Фейеноордом» и миланским «Интером».

Встречу принимал Де Кейп в Роттердаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

До пропущенного мяча хозяева поля неплохо оборонялись, но на 38-й минуте Маркусу Тюраму удалось открыть счет. После этого нидерландский коллектив утратил уверенность, на 50-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимуещство своей команды. На 65-й минуте Петр Зелиньски мог сделать счет разгромным, но его удар с 11-метровой отметки отразил Тимон Велленройтер. Матч завершился со счетом 0:2.

Ответным матч пройдет 11 марта в Милане.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Фейеноорд – Интер Милан – 0:2

Голы: Тюрам, 38, Лаутаро, 50

Предупреждения: Митчел, 68, Велленройтер, 71, Осман, 76 – Бастони, 74, Арнаутович, 90+5

Фейеноорд: Велленройтер, Буэно, Ганцко, Билен, Митчел, Осман, Смал, Модер, Муса, Карранца (Уеда. 59), Пайшао

Интер: Мартинес, Ачерби, де Врей (Биссек, 72), Павар, Бастони, Зелински, Аслани (Чалханоглу, 81), Барелла (Фратеззи, 72), Дюмфрис, Тюрам (Тареми, 62), Лаутаро Мартинес (Арнаутович, 81)

Фото матча:

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Интер Милан Фейеноорд - Интер Фейеноорд Лига чемпионов Маркус Тюрам Лаутаро Мартинес Петр Зелиньски Тимон Велленройтер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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