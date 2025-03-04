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Фейеноорд
05.03.2025 19:45 - : -
Интер Милан
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Лига чемпионов
04 марта 2025, 21:52 | Обновлено 04 марта 2025, 21:53
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0

Фейеноорд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 марта в 19:45 по Киеву

04 марта 2025, 21:52 | Обновлено 04 марта 2025, 21:53
71
0
Фейеноорд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

5 марта на «Де Кейп» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Фейеноорд» встретится с «Интером». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фейеноорд

Команда в 2023-м году, при Арне Слоте, выигрывали Эредивизию. Но этот титул сохранить не получилось, ПСВ отобрал в прошлом сезоне по итогам крайне напряженной гонки первенство в Нидерландах. Пришедший летом Брайан Приске сумел начать летом с победы в Суперкубке. Но потом были очень уж посредственные результаты в голландском первенстве - выше третьего места не подняться. В итоге что-то исправить попытается ван Перси.

Еще до Робина, при прежнем наставнике, голландцы смогли взять четыре победы в восьми встречах, при ничьей с Манчестер Сити, где получилось отыграться с 0:3. Свой характер клуб показал в прошлом месяце, в плей-офф. Ведь, продав в Милан Хименеса, и пропустив гол от него, все равно удалось выиграть у итальянцев (1:0 дома, 1:1 на выезде).

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Интер

Клуб просто доминировал в итальянском футболе в прошлом сезоне. Итогом стало досрочное оформление скудетто. И сейчас, уже не имея такого серьезного преимущества над конкурентами, есть вполне неплохие шансы защитить титул, прежде всего с Наполи, и, с оговорками, Аталантой. Но при этом в Суперкубке проиграли Милану, впервые при Симоне Индзаги.

В Лиге чемпионов итальянцы пока что проигрывали только однажды - на выезде, с Байером. Но при этом львиную часть поединков, шесть из восьми, были выиграны. Этого хватило, чтобы не просто выйти в плей-офф - подопечные Симоне Индзаги там получили право сыграть напрямую в 1/8.

Статистика личных встреч

В 2002-м году в Кубке УЕФА голландцы ухитрились выиграть в Милане. После этого они в родном Роттердами смогли свести к зрелищной ничьей 2:2, чего хватило для того, чтобы отправиться достаточно комфортно в следующий раунд турнира.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что Интер сможет своеобразно отомстить за то, что в прошлом месяце голландцы выбили их соседа - Милана. Но в любом случае гости сильнее и могут тут выиграть (коэффициент - 1,73).

Прогноз Sport.ua
Фейеноорд
5 марта 2025 -
19:45
Интер Милан
Победа Интера 1.73 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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