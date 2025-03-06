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Лига Чемпионов
Фейеноорд
05.03.2025 19:45 – FT 0 : 2
Интер Милан
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Лига чемпионов
06 марта 2025, 04:39 | Обновлено 06 марта 2025, 04:43
68
0

«Никогда не сомневался в этих игроках». Индзаги – о матче с Фейеноордом

Подопечные Симоне одержали уверенную победу – 2:0

06 марта 2025, 04:39 | Обновлено 06 марта 2025, 04:43
68
0
«Никогда не сомневался в этих игроках». Индзаги – о матче с Фейеноордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Симоне Индзаги, тренер миланского «Интера», на послематчевой пресс-конференции подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его подопечные спокойно переиграли «Фейеноорд» со счетом 2:0.

«Ребята были действительно хороши, на этом стадионе нам было нелегко. Откровенно, наши болельщики нам очень помогли: сегодня нам пришлось немного пострадать, но длилось это не очень долго. Мы были вместе, когда это было нужно, мы знаем, какие испытания с собой принесет ответный матч, но если честно – я очень счастлив.

Аслани и Зелински сделали то, о чем я их просил, я никогда не сомневался в этих игроках – они играли очень хорошо. По ходу игры я старался вносить изменения, не меняя всего.

У «Фейеноорда» есть одно качество, они играли с четырьмя нападающими: по началу мы не преуспели, когда дело дошло до контроля пространства, и мы не очень хорошо пасовали. Два гола облегчили нам задачу. Мы знаем, что выиграли только первый матч, впереди еще ответный игра.

В своей карьере я имел честь тренировать блестящих парней, которые воплощали в жизнь то, о чем я их прошу: мой персонал и я были действительно счастливы все эти годы, игроки показали, что они всегда готовы. Например, Бастони играл очень хорошо, он был готов – мы говорим о защитнике мирового класса, который играл в качестве крайнего защитника для своих товарищей по команде. Как тренер, это то, что вы всегда хотите видеть», – сказал Индзаги.

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Интер Милан Фейеноорд Лига чемпионов Фейеноорд - Интер пресс-конференция Симоне Индзаги
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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