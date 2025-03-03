Бразилец, боровшийся за жизнь, теперь попробует осуществить мечту в Украине

2 марта житомирское «Полесье» официально сообщило о подписании 18-летнего голкипера Рафаэла Нунеса, ранее игравшего за молодежную команду «Фламенго». Контракт с легионером из Южной Америки оформлен на три с половиной года, и в ближайшее время, как ожидается, Нунес будет адаптироваться к украинскому футболу и стремиться повышать свое мастерство в играх за дублирующий и молодежный составы житомирских «волков».

В подписании Рафаэла Нунеса, если рассматривать его как информационный повод, нет ничего особенного, что позволяло бы выделить на новичка «Полесья» полноценный материал. Но так можно рассуждать только, если оценивать профессиональные качества и достижения молодого бразильца, который пока только стоит в самом начале карьеры.

Совсем иначе обстоит дело, если изучить детали личной жизни Нунеса. Там, увы, нашлось место для весьма драматичных событий, которые, к счастью, молодому голкиперу удалось преодолеть и ныне он перебирается в Украину, по сути, чтобы начать все с нуля и на новом месте.

Известно, что Рафаэл Нунес поначалу занимался футболом в академии «Крузейро», а вскоре перебрался в стан «Фламенго», где подавал надежды и вместе со сверстниками старался добиться одной из первоочередных целей, которые есть у любого молодого игрока – пробиться в первую команду клуба, получив профессиональный контракт и возможность заниматься футболом не ради развлечения, а и получая за это полноценную зарплату.

Получалось вроде бы неплохо, но летом 2023-го все оказалось на грани. Более того, «на волоске» повисла и сама жизнь Нунеса, так как у него в 17 лет обнаружили раковую опухоль…

Все началось в июле 2023 года, когда юношеская команда «Фламенго» отправилась в Европу на серию товарищеских поединков. Известно, в частности, что Нунес поучаствовал в традиционном ежегодном Мемориале Младена Рамляка, сыграв за «Фламенго» U-17 против хорватских коллективов, среди которых выделялось загребское «Динамо».

Как сообщает бразильская пресса, во время одной из тренировок накануне поездки на европейский континент Рафаэл получил удар мячом в область паха, но отнесся к этому как к обычной ситуации в жизни вратаря, не придав особого значения. Боль показалась ему обычной для таких случаев, вскоре прошла, и голкипер продолжил заниматься своими делами в обычном режиме, абсолютно забыв о досадном, как казалось тогда, инциденте на тренировке.

Спустя несколько дней «Фламенго» U-17 уже находился в Хорватии, где готовился к ряду спаррингов. Именно там Рафаэл Нунес, принимая душ, заметил отек и обратился с жалобой к медикам из молодежной системы «стервятников», сопровождавших игроков во время их европейского турне. За голкипером начали наблюдать, но сам он принял участие в нескольких матчах, в том числе провел 64 минуты в поединке со сверстниками из загребского «Динамо», который выдался неудачным для бразильской команды – 0:3.

По возвращении в Бразилию медики «Фламенго» провели ряд тестов и анализов, установив окончательный диагноз. У Рафаэла Нунеса диагностировали раковую опухоль яичек, вследствие чего голкиперу была проведена операция. Опухоль была успешно удалена, однако поскольку между раковыми клетками и кровотоком произошел контакт, в результате которого они попали в ткани легких и брюшной полости, Нунесу потребовался курс химиотерапии.

Сеансы «химии» проходили с октября по декабрь 2023 года. Нунеса активно поддерживали родственники и партнеры по команде, а на последнем сеансе химиотерапии Рафаэлу даже устроили вечеринку-сюрприз сотрудники клиники, в которой он проходил лечение.

Вернуться к активным тренировкам Нунесу разрешили в апреле минувшего года, спустя девять месяцев после того, как у него был диагностирован рак. Поначалу Рафаэлу было крайне сложно восстановить форму и взаимопонимание с партнерами, но ближе к концу мая голкипер опять оказался в общей группе и даже тренировался с «Фламенго» U-20.

Свой первый – и пока единственный, как отмечают бразильские коллеги – матч после победы над раком Рафаэл Нунес провел 20 июля минувшего года. Ему доверили место в воротах «Фламенго» U-20 на поединок молодежного чемпионата штата против команды «Волта-Редонда». Известно, что в этой игре «стервятники» победили, а Нунес не пропустил ни одного мяча.

После этого Рафаэл Нунес продолжал тренироваться с молодежной командой, но в какой-то момент осознал, что не имеет будущего в клубе. После этого, собственно, у молодого вратаря и возник вариант с переездом в Украину, где сотрудничество Нунесу предложило «Полесье». По имеющейся информации, носящей неофициальный характер, Рафаэл перебрался в Житомир на правах свободного агента. Боссы «Фламенго» согласились отпустить своего вратаря в Украину без выплаты отступных, но сохранили за клубом 30% от суммы будущего трансфера Нунеса из «Полесья», если таковой произойдет. Подобного рода стратегия в стане «стервятников» существует в последние годы, когда клуб, не имея возможности для сиюминутной «монетизации» талантов обращается к «игре в долгую».

«Мечта стать профессиональным футболистом продолжает гореть в моей груди. Это всегда будет моим самым большим желанием, моей самой существенной мотивацией и самой большой мечтой», – именно это сказал Рафаэл Нунес после того, как у него обнаружили коварный недуг, поставивший под сомнение не только его здоровье и карьеру, но и даже жизнь в 2023-м.

Однако это испытание судьбы бразильский вратарь прошел успешно, и теперь попробует проявить себя во всей красе в украинском футболе, где ему, вероятно, и дадут шанс дебютировать на профессиональном уровне.

Пока сложно судить об игровых качествах этого голкипера, нам лишь предстоит оценить его в деле, но эта история показывает, что в Житомир прибыл целеустремленный молодой талант, который четко поставил перед собой задачу и стремится двигаться к ее реализации.

Интересно также, что именно сегодня, 3 марта, Рафаэл Нунес празднует свое 19-летие. Что ж, удачи имениннику и пускай он поможет сделать украинский футбол более конкурентным, ярким и качественным, а сам со временем затмит экс-кипера «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезара, который, к слову, также является воспитанником школы вратарей «Фламенго».