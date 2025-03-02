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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 23:27 |
105
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о переходе 18-летнего вратаря из Бразилии

Рафаэл Нунес будет выступать за вторую команду житомирских «волков»

02 марта 2025, 23:27 |
105
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о переходе 18-летнего вратаря из Бразилии
polissyafc.com. Рафаэл Нунес

Житомирское «Полесье» объявило о подписании 18-летнего бразильского голкипера Рафаэла Нунеса, который ранее выступал за юношескую команду «Фламенго».

Сообщается, что Нунес оформил с «волками» контракт на 3,5 года.

О финансовых подробностях сделки не сообщается, но ранее Sport.ua информировал, что Нунес стал игроком «Полесья» на правах свободного агента, однако «Фламенго» сохранил за собой 30% экономических прав на голкипера.

Также, как и информировал своих читателей Sport.ua, «Полесье» сообщило, что Нунес в ближайшее время будет выступать за «Полесье-2» или молодежную команду клуба из Житомира.

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Полесье-2 Житомир Полесье Житомир Фламенго трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Полесье
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