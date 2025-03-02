ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о переходе 18-летнего вратаря из Бразилии

Житомирское «Полесье» объявило о подписании 18-летнего бразильского голкипера Рафаэла Нунеса, который ранее выступал за юношескую команду «Фламенго».

Сообщается, что Нунес оформил с «волками» контракт на 3,5 года.

О финансовых подробностях сделки не сообщается, но ранее Sport.ua информировал, что Нунес стал игроком «Полесья» на правах свободного агента, однако «Фламенго» сохранил за собой 30% экономических прав на голкипера.

Также, как и информировал своих читателей Sport.ua, «Полесье» сообщило, что Нунес в ближайшее время будет выступать за «Полесье-2» или молодежную команду клуба из Житомира.