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  4. Полесье подписало Рафаэла Нунеса. Известны подробности сделки
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 20:14 |
2018
2

Полесье подписало Рафаэла Нунеса. Известны подробности сделки

Бразильский голкипер перебирается в Украину

20 февраля 2025, 20:14 |
2018
2
Полесье подписало Рафаэла Нунеса. Известны подробности сделки
ФК Фламенго. Рафаэл Нунес

Житомирское «Полесье» завершило трансфер 18-летнего голкипера юношеской команды «Фламенго» Рафаэла Нунеса.

Как стало известно Sport.ua, бразильский вратарь подписал с украинским клубом контракт на четыре года.

Нунеса житомирским «волкам» удалось подписать на правах свободного агента, однако «Полесье» и «Фламенго» договорились о том, что 30% экономических прав на футболиста останутся за «стервятниками».

В Украине Нунес первоначально будет выступать за «Полесье-2» или молодежную команду клуба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Полесье» подпишет Нунеса на правах аренды с опцией выкупа.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Голкіпер? Гроші нікуди подіти?
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Andromed
непоганий трансфер, в перспективі може дійти до основного складу
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