Полесье подписало Рафаэла Нунеса. Известны подробности сделки
Бразильский голкипер перебирается в Украину
Житомирское «Полесье» завершило трансфер 18-летнего голкипера юношеской команды «Фламенго» Рафаэла Нунеса.
Как стало известно Sport.ua, бразильский вратарь подписал с украинским клубом контракт на четыре года.
Нунеса житомирским «волкам» удалось подписать на правах свободного агента, однако «Полесье» и «Фламенго» договорились о том, что 30% экономических прав на футболиста останутся за «стервятниками».
В Украине Нунес первоначально будет выступать за «Полесье-2» или молодежную команду клуба.
Напомним, ранее сообщалось о том, что «Полесье» подпишет Нунеса на правах аренды с опцией выкупа.
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