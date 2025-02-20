Полесье подписало Рафаэла Нунеса. Известны подробности сделки

Житомирское «Полесье» завершило трансфер 18-летнего голкипера юношеской команды «Фламенго» Рафаэла Нунеса.

Как стало известно Sport.ua, бразильский вратарь подписал с украинским клубом контракт на четыре года.

Нунеса житомирским «волкам» удалось подписать на правах свободного агента, однако «Полесье» и «Фламенго» договорились о том, что 30% экономических прав на футболиста останутся за «стервятниками».

В Украине Нунес первоначально будет выступать за «Полесье-2» или молодежную команду клуба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Полесье» подпишет Нунеса на правах аренды с опцией выкупа.