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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 15:48 | Обновлено 18 февраля 2025, 15:49
349
0

Полесье согласовало контракт с 18-летним бразильским вратарем

Голкипер «Фламенго» Рафаэлл Нуньес станет игроком житомирского клуба

18 февраля 2025, 15:48 | Обновлено 18 февраля 2025, 15:49
349
0
Полесье согласовало контракт с 18-летним бразильским вратарем
Рафаэлл Нуньес

Житомирское «Полесье» согласовало переход еще одного легионера. К команде присоединится 18-летний вратарь молодежной команды «Фламенго» Рафаэлл Нуньес. Переход состоится на условиях аренды с обязательным правом выкупа.

Нуньєс сперва будет тренироваться с «Полесьем-2». А затем станет третьим голкипером главной команды.

Фактурный и высокий бразилский голкипер в этом году четыре раза попадал в заявку «Фламенго» U-20 на матчи престижного молодежного турнира Copinha.

Ранее сообщалось, сколько заплатило «Полесье» для выкупа контракта Мельниченко.

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Сергей Турчак Источник: Telegram
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