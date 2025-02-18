Полесье согласовало контракт с 18-летним бразильским вратарем

Житомирское «Полесье» согласовало переход еще одного легионера. К команде присоединится 18-летний вратарь молодежной команды «Фламенго» Рафаэлл Нуньес. Переход состоится на условиях аренды с обязательным правом выкупа.

Нуньєс сперва будет тренироваться с «Полесьем-2». А затем станет третьим голкипером главной команды.

Фактурный и высокий бразилский голкипер в этом году четыре раза попадал в заявку «Фламенго» U-20 на матчи престижного молодежного турнира Copinha.

Ранее сообщалось, сколько заплатило «Полесье» для выкупа контракта Мельниченко.