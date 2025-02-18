Полесье согласовало контракт с 18-летним бразильским вратарем
Голкипер «Фламенго» Рафаэлл Нуньес станет игроком житомирского клуба
Житомирское «Полесье» согласовало переход еще одного легионера. К команде присоединится 18-летний вратарь молодежной команды «Фламенго» Рафаэлл Нуньес. Переход состоится на условиях аренды с обязательным правом выкупа.
Нуньєс сперва будет тренироваться с «Полесьем-2». А затем станет третьим голкипером главной команды.
Фактурный и высокий бразилский голкипер в этом году четыре раза попадал в заявку «Фламенго» U-20 на матчи престижного молодежного турнира Copinha.
Ранее сообщалось, сколько заплатило «Полесье» для выкупа контракта Мельниченко.
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