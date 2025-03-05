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05 марта 2025, 00:52 |
722
0

ФОТО. В Англии обратили внимание на одно изменение в жизни Мудрика. Интрига

Украинец отправляет важный месседж

05 марта 2025, 00:52 |
722
0
ФОТО. В Англии обратили внимание на одно изменение в жизни Мудрика. Интрига
Instagram. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик тяжело переживает отстранение от футбола из-за положительной допинг-пробы.

Фанаты не забывают украинца и часто заходят на его страницу в Instagram в поисках апдейтов.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В Великобритании обратили внимание на изменение аватарки Мудрика в социальных сетях.

Мудрик акцентирует внимание на татуировке «Patience», что означает «терпение».

На фотографии он выглядит серьёзно, без улыбок.

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фото Михаил Мудрик lifestyle Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу допинг
Максим Лапченко Источник: Instagram
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