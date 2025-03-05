ФОТО. В Англии обратили внимание на одно изменение в жизни Мудрика. Интрига

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик тяжело переживает отстранение от футбола из-за положительной допинг-пробы.

Фанаты не забывают украинца и часто заходят на его страницу в Instagram в поисках апдейтов.

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В Великобритании обратили внимание на изменение аватарки Мудрика в социальных сетях.

Мудрик акцентирует внимание на татуировке «Patience», что означает «терпение».

На фотографии он выглядит серьёзно, без улыбок.