Другие новости05 марта 2025, 00:52 |
722
0
ФОТО. В Англии обратили внимание на одно изменение в жизни Мудрика. Интрига
Украинец отправляет важный месседж
05 марта 2025, 00:52 |
722
0
Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик тяжело переживает отстранение от футбола из-за положительной допинг-пробы.
Фанаты не забывают украинца и часто заходят на его страницу в Instagram в поисках апдейтов.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В Великобритании обратили внимание на изменение аватарки Мудрика в социальных сетях.
Мудрик акцентирует внимание на татуировке «Patience», что означает «терпение».
На фотографии он выглядит серьёзно, без улыбок.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 марта 2025, 09:25 3
Турки ответил на критику Джервонты Дэвиса
Футбол | 05 марта 2025, 00:22 2
Украинец рассказал о потере родственников на войне и своем допинговом скандале
Футбол | 04.03.2025, 08:26
Футбол | 04.03.2025, 18:05
Футбол | 04.03.2025, 07:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.03.2025, 07:50 3
03.03.2025, 13:53
03.03.2025, 18:30 27
03.03.2025, 22:25 1
03.03.2025, 08:23 8
03.03.2025, 20:14 12
03.03.2025, 01:18
03.03.2025, 12:03 11