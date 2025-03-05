Лига чемпионов05 марта 2025, 00:40 | Обновлено 05 марта 2025, 00:51
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ВИДЕО. Как Калафьори установил окончательный счет в матче ПСВ – Арсенал
Риккардо сделал 7:1 на 85-й минуте первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25
05 марта 2025, 00:40 | Обновлено 05 марта 2025, 00:51
53
0
4 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).
Коллективы сыграли на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.
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Седьмой гол на 85-й минуте для канониров забил Риккардо Калафьори. Ассист на него отдал Мартин Эдегор.
Мяч Риккардо стал последним в этом поединке.
❗️ ВИДЕО. Как Калафьори установил окончательный счет в матче ПСВ – Арсенал
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