4 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы сыграли на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.

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Седьмой гол на 85-й минуте для канониров забил Риккардо Калафьори. Ассист на него отдал Мартин Эдегор.

Мяч Риккардо стал последним в этом поединке.

❗️ ВИДЕО. Как Калафьори установил окончательный счет в матче ПСВ – Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine