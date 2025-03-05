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Лига чемпионов
05 марта 2025, 00:40 | Обновлено 05 марта 2025, 00:51
53
0

ВИДЕО. Как Калафьори установил окончательный счет в матче ПСВ – Арсенал

Риккардо сделал 7:1 на 85-й минуте первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25

05 марта 2025, 00:40 | Обновлено 05 марта 2025, 00:51
53
0
ВИДЕО. Как Калафьори установил окончательный счет в матче ПСВ – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

4 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами ПСВ (Нидерланды) и Арсенал (Англия).

Коллективы сыграли на стадионе Филипс в Эйндховене. Игра завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Седьмой гол на 85-й минуте для канониров забил Риккардо Калафьори. Ассист на него отдал Мартин Эдегор.

Мяч Риккардо стал последним в этом поединке.

❗️ ВИДЕО. Как Калафьори установил окончательный счет в матче ПСВ – Арсенал

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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