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  4. Михаил МУДРИК: «Я их потерял. Отобрали единственное, что меня радует»
Англия
05 марта 2025, 00:22 |
630
1

Михаил МУДРИК: «Я их потерял. Отобрали единственное, что меня радует»

Украинец рассказал о потере родственников на войне и своем допинговом скандале

05 марта 2025, 00:22 |
630
1
Михаил МУДРИК: «Я их потерял. Отобрали единственное, что меня радует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик рассказал о потере родственников на войне в Украине и своем допинговом скандале.

«С момента вторжения в Украину я потерял 5 членов семьи. Сейчас у меня отобрали единственное, что меня радует [футбол]. Что мне осталось? На самом деле тяжело находиться в этой ситуации, я уже говорил, что я невиновен, и до сих пор этого придерживаюсь. Я призываю всех быть спокойными, правда обязательно когда-то выйдет наружу, и спасибо всем за поддержку», – сказал Михаил.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига допинг российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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