Михаил МУДРИК: «Я их потерял. Отобрали единственное, что меня радует»
Украинец рассказал о потере родственников на войне и своем допинговом скандале
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик рассказал о потере родственников на войне в Украине и своем допинговом скандале.
«С момента вторжения в Украину я потерял 5 членов семьи. Сейчас у меня отобрали единственное, что меня радует [футбол]. Что мне осталось? На самом деле тяжело находиться в этой ситуации, я уже говорил, что я невиновен, и до сих пор этого придерживаюсь. Я призываю всех быть спокойными, правда обязательно когда-то выйдет наружу, и спасибо всем за поддержку», – сказал Михаил.
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.
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