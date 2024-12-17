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Кубок Италии
Ювентус
17.12.2024 22:00 – FT 4 : 0
Кальяри
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Кубок Италии
17 декабря 2024, 23:56 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:34
94
0

Ювентус – Кальяри – 4:0. Разгром в 1/8 финала Кубка Италии. Видео голов

Смотрите самые яркие моменты матча 1/8 финала Кубка Италии

17 декабря 2024, 23:56 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:34
94
0
Ювентус – Кальяри – 4:0. Разгром в 1/8 финала Кубка Италии. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 состоялся матч между командами «Ювентус» и «Кальяри».

Матч происходил на стадионе «Альянц» в Турине. Игра закончилась на пользу «Ювентуса» со счетом 4:0.

Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала. 17 декабря

«Ювентус» – «Кальяри» – 4:0

Голы: Влахович 44, Копмейнерс 53, Консейсау 80, Гонсалес, 89

Видеообзор матча ожидается

Гол 1:0. Влахович, 44

Гол 2:0. Копмейнерс, 53

Гол 3:0. Консейсау, 80

Гол 4:0. Гонсалес, 89

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Ювентус).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Ювентус).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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