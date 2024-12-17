17 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 состоялся матч между командами «Ювентус» и «Кальяри».

Матч происходил на стадионе «Альянц» в Турине. Игра закончилась на пользу «Ювентуса» со счетом 4:0.

Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала. 17 декабря

«Ювентус» – «Кальяри» – 4:0

Голы: Влахович 44, Копмейнерс 53, Консейсау 80, Гонсалес, 89

Видеообзор матча ожидается

Гол 1:0. Влахович, 44

Гол 2:0. Копмейнерс, 53

Гол 3:0. Консейсау, 80

Гол 4:0. Гонсалес, 89