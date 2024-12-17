Кубок Италии17 декабря 2024, 23:56 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:34
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Ювентус – Кальяри – 4:0. Разгром в 1/8 финала Кубка Италии. Видео голов
Смотрите самые яркие моменты матча 1/8 финала Кубка Италии
17 декабря 2024, 23:56 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:34
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17 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 состоялся матч между командами «Ювентус» и «Кальяри».
Матч происходил на стадионе «Альянц» в Турине. Игра закончилась на пользу «Ювентуса» со счетом 4:0.
Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала. 17 декабря
«Ювентус» – «Кальяри» – 4:0
Голы: Влахович 44, Копмейнерс 53, Консейсау 80, Гонсалес, 89
Видеообзор матча ожидается
Гол 1:0. Влахович, 44
Гол 2:0. Копмейнерс, 53
Гол 3:0. Консейсау, 80
Гол 4:0. Гонсалес, 89
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Ювентус).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Шику Консейсау (Ювентус).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Ювентус).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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