17 декабря на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Ювентус» встретится с «Кальяри». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Команда после нескольких откровенно неудачных лет наконец-то порадовала весной своих болельщиков результатами. Причем она не только поднялась на 3-е место в Кальчо, так еще и прибавила к этому завоеванный кубок Италии. Но слабая игра во второй половине того сезона привела к решению многое в Турине поменять. Серьезно обновленный состав Старой Синьоры поручили Тиаго Мотте, что с Болоньей пробился в Лигу чемпионов. На новом месте у итальянского бразильца не все ладится. Да, в Серии А получалось не проигрывать - но большинство поединков при этом заканчивались ничьими. Играя против бывших подопечных своего наставника, Болоньи, тоже оформили 2:2, и повторили его с Венецией в прошлом туре. В Лиге чемпионов, стартовав с побед против ПСВ и РБ Лейпциг, продолжили поражением дома со Штутгартом и ничьими с Лиллем и Астон Виллой. Зато на прошлой неделе оформили 2:0 с Манчестер Сити.

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Кальяри

Клуб, воссоединившись с Раньери, сумел быстро выбраться из Серии В. А потом с ним же получилось выиграть сложнейшую борьбу за выживание, опередив минимально, в одно очко, Фрозиноне, закончив на 16-й позиции. Но после этого Клаудио отправился на пенсию. Правда, на ней не усидел, не сумев отказать не чужой для себя Роме. На Сардинии его преемником стал Давиде Никола, тренер с авторитетом, но известный как успешный пожарник. На новом месте у него чередуются хорошие отрезки с сериями из трех поражений - на стыке августа и сентября и октября и ноября. Но все же осень закончили, набирая очки и даже выиграв у Вероны - это позволило нарастить отрыв от опасной зоны. Но последним соперникам, Фиорентине и Аталанте, уступили со счетом 0:1. Кроме того, в кубке выбили Каррарезе и Кремонезе.

Статистика личных встреч

У Старой Синьоры явное преимущество. Но в этом году, что в апреле, что в октябре, были только ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев. Они не блещут, но дома такого соперника нужно обыгрывать с форой -1 гол (коэффициент - 1,7).