Италия17 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:18
41
0
Ювентус разгромил Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Клуб из Турина отгрузил 4 мяча в ворота соперников
17 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 18 декабря 2024, 00:18
41
0
Вечером 17 декабря в Турине на «Альянц Стэдиум» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии.
«Ювентус» на домашней арене разгромил «Кальяри» со счетом 4:0 и вышел в 1/4 финала.
Голы забили: Душан Влахович, Тен Копмайнерс, Франсишку Консейсау, Нико Гонсалес.
В четвертьфинале Ювентус сыграет против Эмполи, который ранее по пенальти прошел Фиорентину (2:2, пен. 4:3).
Кубок Италии. 1/8 финала, 17 декабря
Ювентус – Кальяри – 4:0
Голы: Влахович, 44, Копмейнерс, 53, Консейсау, 80, Гонсалес, 89
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 декабря 2024, 01:09 344
У Михаила Мудрика серьезные проблемы
Бокс | 17 декабря 2024, 08:03 6
Турки признался, что мечтает о победе Тайсона в реванше
Футбол | 17.12.2024, 18:10
Футбол | 17.12.2024, 23:38
Бокс | 17.12.2024, 22:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.12.2024, 08:21 1
16.12.2024, 10:01 1
17.12.2024, 06:50 25
16.12.2024, 16:42
16.12.2024, 08:40 1
16.12.2024, 13:59
17.12.2024, 17:43 13
17.12.2024, 15:54 34