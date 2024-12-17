Ювентус разгромил Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Вечером 17 декабря в Турине на «Альянц Стэдиум» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии.

«Ювентус» на домашней арене разгромил «Кальяри» со счетом 4:0 и вышел в 1/4 финала.

Голы забили: Душан Влахович, Тен Копмайнерс, Франсишку Консейсау, Нико Гонсалес.

В четвертьфинале Ювентус сыграет против Эмполи, который ранее по пенальти прошел Фиорентину (2:2, пен. 4:3).

Кубок Италии. 1/8 финала, 17 декабря

Ювентус – Кальяри – 4:0

Голы: Влахович, 44, Копмейнерс, 53, Консейсау, 80, Гонсалес, 89

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