«Пытались стереть». Обладатель 2 ЗМ – про победу Винисиуса в FIFA The Best

Экс-форвард сборной Бразилии и большого количества европейских грандов, а также обладатель двух «Золотых мячей» Роналдо прокомментировал победу бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса в FIFA The Best:

«Они пытались тебя стереть, мой друг, и ты танцевал на них».

«Лучший игрок в мире – черный и бразилец».

В сезоне 2023/24 Винисиус Жуниор провел 39 матчей на клубном уровне, забил 22 гола и отдал 15 ассистов.

Ранее сообщалось, что Винисиус признан лучшим игроком мира по версии FIFA.