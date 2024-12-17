Бразилия17 декабря 2024, 23:52 |
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«Пытались стереть». Обладатель 2 ЗМ – про победу Винисиуса в FIFA The Best
Роналдо рад победе Винисиуса
17 декабря 2024, 23:52 |
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Экс-форвард сборной Бразилии и большого количества европейских грандов, а также обладатель двух «Золотых мячей» Роналдо прокомментировал победу бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса в FIFA The Best:
«Они пытались тебя стереть, мой друг, и ты танцевал на них».
«Лучший игрок в мире – черный и бразилец».
В сезоне 2023/24 Винисиус Жуниор провел 39 матчей на клубном уровне, забил 22 гола и отдал 15 ассистов.
Ранее сообщалось, что Винисиус признан лучшим игроком мира по версии FIFA.
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