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  4. «Пытались стереть». Обладатель 2 ЗМ – про победу Винисиуса в FIFA The Best
Бразилия
17 декабря 2024, 23:52 |
192
0

«Пытались стереть». Обладатель 2 ЗМ – про победу Винисиуса в FIFA The Best

Роналдо рад победе Винисиуса

17 декабря 2024, 23:52 |
192
0
«Пытались стереть». Обладатель 2 ЗМ – про победу Винисиуса в FIFA The Best
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус

Экс-форвард сборной Бразилии и большого количества европейских грандов, а также обладатель двух «Золотых мячей» Роналдо прокомментировал победу бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса в FIFA The Best:

«Они пытались тебя стереть, мой друг, и ты танцевал на них».

«Лучший игрок в мире – черный и бразилец».

В сезоне 2023/24 Винисиус Жуниор провел 39 матчей на клубном уровне, забил 22 гола и отдал 15 ассистов.

Ранее сообщалось, что Винисиус признан лучшим игроком мира по версии FIFA.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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