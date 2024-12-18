Рома (Ж) – Галатасарай (Ж) – 3:0. Сложная ситуация в таблице. Видео голов

17 декабря в рамках 6-го тура Лиги чемпионов среди женщин состоялся матч между командами «Рома» и «Галатасарай».

«Рома» уверенно выиграла у соперниц со счётом 3:0 на стадионе «Тре Фонтане» в Риме. «Рома» сейчас занимает 3-е место в группе A с 9 очками, сравнявшись по очкам с «Вольфсбургом», но из-за разницы мячей не выходит из группы. У команды «Галатасарай» 0 очков.

Лига чемпионов среди женщин. 6-й тур. 17 декабря

«Рома» – «Галатасарай» – 3:0

Голы: Корелли 9, Вентрилья 82, Линари, 90+3

Видеообзор матча: