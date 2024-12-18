Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии
Кубок Английской лиги
Арсенал
18.12.2024 21:30 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 декабря 2024, 03:07 | Обновлено 18 декабря 2024, 03:08
16
0

Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии

Поединок состоится 18 декабря в 21:30 по Киеву

18 декабря 2024, 03:07 | Обновлено 18 декабря 2024, 03:08
16
0
Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

18 декабря на «Эмирейтс» пройдет матч 1/4 финала Кубка Лиги Англии в котором «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в последние сезоны безусловно прибавляла. И весной она дошла до плей-офф Лиги чемпионов, где долго не играла. При этом в АПЛ Манчестер Сити отстоял титул, оторвавшись всего на 2 очка от клуба из Лондона. И, точечно усилившись летом, показал хороший старт. Но в середине осени был резкий спад. Если для позиций в Лиге чемпионов англичан поражение Интеру не критично, то на внутренней арене, набрав 2 очка за 4 тура, красно-белые нарастили отставание от Ливерпуля. Но после паузы на игры сборных получилось резко прибавить, выдав серию уверенных побед. Но крайние туры АПЛ принесли только ничьи с Фулхэмом и Эвертоном. При этом, правда, Монако в Лиге чемпионов разгромили неделю назад 3:0.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Кристал Пэлас

Клуб долго был середняком, и на этом уровне их удерживал Ходжсон. Один раз с ним прощались - но вскоре пришлось просить вернуться, и вытаскивать из ямы, в которую команду завел Патрик Виейра. Старина Рой справился, но все равно с ним хотели расстаться, и уже по ходу прошлого сезона якобы из-за проблем ветерана тренерского цеха сменил Гласнер. Оливер, до этого не работавший на Туманном Альбионе, оптимистично начинал, закончив прошлый сезон на десятой позиции. Но после летних каникул побед в чемпионате крайне мало. Но это не повод ставить крест на проекте. Во-первых, в последнее время он цепляется за очки даже с сильными противниками - у Тоттенхэма и вовсе выиграли, с Астон Виллой, Ньюкаслом и Манчестер Сити были ничьи. А Брайтон и вовсе обыграли на выходных 3:1. Да и в Кубке Лиги получилось выбить не только Норвич и КПР, но и Астон Виллу.

Статистика личных встреч

Все 4 последних поединка были выиграны красно-белыми. Последний, в январе, они выиграли 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут победы канониров. Но гости не безнадежны. С учетом характера, что они показывают, и формата встречи, ставим на орлов с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
18 декабря 2024 -
21:30
Кристал Пэлас
Фора Кристал Пэлас (+1.5) 1.67 Сделать ставку
По теме:
Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка лиги Англии
Реал – Пачука. Прогноз и анонс на финальный матч Межконтинентального кубка
Арсенал Лондон Кристал Пэлас прогнозы прогнозы на футбол Кубок английской лиги по футболу Александр Зинченко Арсенал - Кристал Пэлас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
Бокс | 17 декабря 2024, 08:03 6
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику
«Ты разрушаешь все мои планы». Аль-Шейх дерзко обратился к Усику

Турки признался, что мечтает о победе Тайсона в реванше

Ювентус разгромил Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Футбол | 17 декабря 2024, 23:59 0
Ювентус разгромил Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Ювентус разгромил Кальяри и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Клуб из Турина отгрузил 4 мяча в ворота соперников

Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Футбол | 17.12.2024, 11:21
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 17.12.2024, 22:49
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
По пути Погба. Стало известно, кто будет помогать Мудрику в деле о допинге
Футбол | 17.12.2024, 21:35
По пути Погба. Стало известно, кто будет помогать Мудрику в деле о допинге
По пути Погба. Стало известно, кто будет помогать Мудрику в деле о допинге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик и Фьюри провели реванш в компьютерной симуляции. Победитель удивил
Усик и Фьюри провели реванш в компьютерной симуляции. Победитель удивил
16.12.2024, 17:19 3
Бокс
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 14
Футбол
Усик назвал самого умного боксера в истории, чем многих удивил 
Усик назвал самого умного боксера в истории, чем многих удивил 
16.12.2024, 00:31
Бокс
Джордж ФОРМАН – о 2 бое Усик – Фьюри: «Он особенный, хочу его победы»
Джордж ФОРМАН – о 2 бое Усик – Фьюри: «Он особенный, хочу его победы»
17.12.2024, 09:30 1
Бокс
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
17.12.2024, 15:54 36
Футбол
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
16.12.2024, 10:46 4
Футбол
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
17.12.2024, 06:50 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем