18 декабря на «Эмирейтс» пройдет матч 1/4 финала Кубка Лиги Англии в котором «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда в последние сезоны безусловно прибавляла. И весной она дошла до плей-офф Лиги чемпионов, где долго не играла. При этом в АПЛ Манчестер Сити отстоял титул, оторвавшись всего на 2 очка от клуба из Лондона. И, точечно усилившись летом, показал хороший старт. Но в середине осени был резкий спад. Если для позиций в Лиге чемпионов англичан поражение Интеру не критично, то на внутренней арене, набрав 2 очка за 4 тура, красно-белые нарастили отставание от Ливерпуля. Но после паузы на игры сборных получилось резко прибавить, выдав серию уверенных побед. Но крайние туры АПЛ принесли только ничьи с Фулхэмом и Эвертоном. При этом, правда, Монако в Лиге чемпионов разгромили неделю назад 3:0.

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Кристал Пэлас

Клуб долго был середняком, и на этом уровне их удерживал Ходжсон. Один раз с ним прощались - но вскоре пришлось просить вернуться, и вытаскивать из ямы, в которую команду завел Патрик Виейра. Старина Рой справился, но все равно с ним хотели расстаться, и уже по ходу прошлого сезона якобы из-за проблем ветерана тренерского цеха сменил Гласнер. Оливер, до этого не работавший на Туманном Альбионе, оптимистично начинал, закончив прошлый сезон на десятой позиции. Но после летних каникул побед в чемпионате крайне мало. Но это не повод ставить крест на проекте. Во-первых, в последнее время он цепляется за очки даже с сильными противниками - у Тоттенхэма и вовсе выиграли, с Астон Виллой, Ньюкаслом и Манчестер Сити были ничьи. А Брайтон и вовсе обыграли на выходных 3:1. Да и в Кубке Лиги получилось выбить не только Норвич и КПР, но и Астон Виллу.

Статистика личных встреч

Все 4 последних поединка были выиграны красно-белыми. Последний, в январе, они выиграли 5:0.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут победы канониров. Но гости не безнадежны. С учетом характера, что они показывают, и формата встречи, ставим на орлов с форой +1,5 гола (коэффициент - 1,67).