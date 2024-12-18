Тяжелое дерби Лондона. Арсенал без Зинченко пробился в полуфинал Кубка лиги

18 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Арсенал и Кристал Пэлас.

Лондонское дерби прошло на домашнем стадионе «канониров» Эмирейтс. Подопечные Артеты благодаря хет-трику Габриэля Жезуса вырвали победу в матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сегодняшний матч пропустил украинец Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться от травмы.

«Канониры» впервые с 2022 года вышел в полуфинал Кубка лиги.

Кубок английской лиги 2024/25. 1/4 финала, 18 декабря.

Арсенал – Кристал Пэлас – 3:2

Голы: Жезус, 54, 73, 81 - Матета, 4, Нкетиа, 85.

Арсенал – Райя, Тирни (Льюис-Скелли, 69), Кивер (Габриэл, 87), Тимбер, Парти (Салиба, 46), Мерино, Жоржиньо, Нванери (Эдегор, 46), Троссард, Габриэл Жезус, Стерлинг (Сака, 70).



Кристал Пэлас – Хендерсон, Гехи, Лакруа, Чалоба, Эзе (Камада, 59), Сарр, Митчелл (Шлупп, 86), Кпорха (Клайн, 46), Лерма, Хьюз (Девенни, 80), Матета (Нкетиа, 59).