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Кубок Английской лиги
Арсенал
18.12.2024 21:30 – FT 3 : 2
Кристал Пэлас
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Кубок английской лиги
18 декабря 2024, 23:36 |
118
1

Тяжелое дерби Лондона. Арсенал без Зинченко пробился в полуфинал Кубка лиги

«Канониры» обыграли «Кристал Пэлас»

18 декабря 2024, 23:36 |
118
1
Тяжелое дерби Лондона. Арсенал без Зинченко пробился в полуфинал Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

18 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Арсенал и Кристал Пэлас.

Лондонское дерби прошло на домашнем стадионе «канониров» Эмирейтс. Подопечные Артеты благодаря хет-трику Габриэля Жезуса вырвали победу в матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сегодняшний матч пропустил украинец Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться от травмы.

«Канониры» впервые с 2022 года вышел в полуфинал Кубка лиги.

Кубок английской лиги 2024/25. 1/4 финала, 18 декабря.

Арсенал – Кристал Пэлас – 3:2
Голы: Жезус, 54, 73, 81 - Матета, 4, Нкетиа, 85.

Арсенал – Райя, Тирни (Льюис-Скелли, 69), Кивер (Габриэл, 87), Тимбер, Парти (Салиба, 46), Мерино, Жоржиньо, Нванери (Эдегор, 46), Троссард, Габриэл Жезус, Стерлинг (Сака, 70).

Кристал Пэлас – Хендерсон, Гехи, Лакруа, Чалоба, Эзе (Камада, 59), Сарр, Митчелл (Шлупп, 86), Кпорха (Клайн, 46), Лерма, Хьюз (Девенни, 80), Матета (Нкетиа, 59).

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Арсенал – Кристал Пэлас – 3:2. Хет-трик Жезуса. Видео голов и обзор матча
Кристал Пэлас Арсенал Лондон Александр Зинченко Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Кристал Пэлас
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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pol-55
Привикли до VAP ,а тут 2 й гол Арса,з поза гри,відповідно змінився малюнок гри ,Крістал розкрився ітд.
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