Тяжелое дерби Лондона. Арсенал без Зинченко пробился в полуфинал Кубка лиги
«Канониры» обыграли «Кристал Пэлас»
18 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Арсенал и Кристал Пэлас.
Лондонское дерби прошло на домашнем стадионе «канониров» Эмирейтс. Подопечные Артеты благодаря хет-трику Габриэля Жезуса вырвали победу в матче.
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Сегодняшний матч пропустил украинец Александр Зинченко, который продолжает восстанавливаться от травмы.
«Канониры» впервые с 2022 года вышел в полуфинал Кубка лиги.
Кубок английской лиги 2024/25. 1/4 финала, 18 декабря.
Арсенал – Кристал Пэлас – 3:2
Голы: Жезус, 54, 73, 81 - Матета, 4, Нкетиа, 85.
Арсенал – Райя, Тирни (Льюис-Скелли, 69), Кивер (Габриэл, 87), Тимбер, Парти (Салиба, 46), Мерино, Жоржиньо, Нванери (Эдегор, 46), Троссард, Габриэл Жезус, Стерлинг (Сака, 70).
Кристал Пэлас – Хендерсон, Гехи, Лакруа, Чалоба, Эзе (Камада, 59), Сарр, Митчелл (Шлупп, 86), Кпорха (Клайн, 46), Лерма, Хьюз (Девенни, 80), Матета (Нкетиа, 59).
LEAGUE CUP SEMI-FINALISTS ❤️ pic.twitter.com/4Yuu9ETfOm— Arsenal (@Arsenal) December 18, 2024
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