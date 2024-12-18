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Кубок Английской лиги
Арсенал
18.12.2024 21:30 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 декабря 2024, 05:17 |
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0

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка лиги Англии 18 декабря в 21:30

18 декабря 2024, 05:17 |
5
0
Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Арсенал и Кристал Пэлас.

Поединок состоится 18 декабря в 21:30 по Киеву. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цвета канониров защищает украинский защитник Александр Зинченко.

Подопечные Микеля Артеты стартовали в Кубке лиги с 1/16 финала, уже успев переиграть Болтон (5:1) и Престон (3:0).

Орлы начали свой путь со второго раунда: Норвич (4:0), КПР (2:1), Астон Вилла (2:1).

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Sertanta Sports+.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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