Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка лиги Англии 18 декабря в 21:30
18 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Арсенал и Кристал Пэлас.
Поединок состоится 18 декабря в 21:30 по Киеву. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Цвета канониров защищает украинский защитник Александр Зинченко.
Подопечные Микеля Артеты стартовали в Кубке лиги с 1/16 финала, уже успев переиграть Болтон (5:1) и Престон (3:0).
Орлы начали свой путь со второго раунда: Норвич (4:0), КПР (2:1), Астон Вилла (2:1).
Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Sertanta Sports+.
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