18 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Арсенал и Кристал Пэлас.

Поединок состоится 18 декабря в 21:30 по Киеву. Время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цвета канониров защищает украинский защитник Александр Зинченко.

Подопечные Микеля Артеты стартовали в Кубке лиги с 1/16 финала, уже успев переиграть Болтон (5:1) и Престон (3:0).

Орлы начали свой путь со второго раунда: Норвич (4:0), КПР (2:1), Астон Вилла (2:1).

Арсенал – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Sertanta Sports+.