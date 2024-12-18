18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Арсенал» и «Кристал Пэлас».

Поединок состоялся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Арсенала». Жезус забил хет-трик, а Зинченко был вне заявки.

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Кубок английской лиги. 1/4 финала. 18 декабря

«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 3:2

Голы: Жезус 54, 73, 81 – Матета 4, Нкетиа, 85

Видеообзор матча ожидается