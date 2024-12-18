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Кубок Английской лиги
Арсенал
18.12.2024 21:30 – FT 3 : 2
Кристал Пэлас
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Кубок английской лиги
18 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:29
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0

Арсенал – Кристал Пэлас – 3:2. Хет-трик Жезуса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги

18 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:29
99
0
Арсенал – Кристал Пэлас – 3:2. Хет-трик Жезуса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Арсенал» и «Кристал Пэлас».

Поединок состоялся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Арсенала». Жезус забил хет-трик, а Зинченко был вне заявки.

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Кубок английской лиги. 1/4 финала. 18 декабря

«Арсенал» «Кристал Пэлас» – 3:2

Голы: Жезус 54, 73, 81 – Матета 4, Нкетиа, 85

Видеообзор матча ожидается

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Кристал Пэлас).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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Арсенал Лондон Арсенал - Кристал Пэлас Кристал Пэлас Кубок английской лиги по футболу Габриэл Жезус Жан-Филипп Матета Эдди Нкетиа
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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