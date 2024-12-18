18.12.2024 21:30 – FT 3 : 2
Кубок английской лиги18 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:29
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Арсенал – Кристал Пэлас – 3:2. Хет-трик Жезуса. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги
18 декабря 2024, 23:20 | Обновлено 18 декабря 2024, 23:29
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18 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Арсенал» и «Кристал Пэлас».
Поединок состоялся на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Арсенала». Жезус забил хет-трик, а Зинченко был вне заявки.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Кубок английской лиги. 1/4 финала. 18 декабря
«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 3:2
Голы: Жезус 54, 73, 81 – Матета 4, Нкетиа, 85
Видеообзор матча ожидается
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Нкетиа (Кристал Пэлас).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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