Источник: 17-летний полузащитник продлит контракт с ПСЖ
Варрен Заир-Эмери на 18-летие получит новый трудовой договор
Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Варрен Заир-Эмери подпишет новый контракт со столичным клубом, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.
Журналист отмечает, что новое соглашение будет рассчитано на 5 лет. Еще одной важной деталью является то, что подпись под новым договором 17-летний полузащитник сможет поставить лишь тогда, когда станет совершеннолетним. 18-й день рождения Варрен отпразднует 8 марта 2024 года.
В этом сезоне на счету Варрена Заира-Эмери 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного француза в 50 миллионов евро.
Warren #ZaireEmery will extend his contract with #PSG. Ready a new deal for 5-years contract to sign when he will turn 18. #transfers https://t.co/7EhWvK1nmI— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 14, 2023
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