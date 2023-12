Источник: 17-летний полузащитник продлит контракт с ПСЖ

Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Варрен Заир-Эмери подпишет новый контракт со столичным клубом, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

Журналист отмечает, что новое соглашение будет рассчитано на 5 лет. Еще одной важной деталью является то, что подпись под новым договором 17-летний полузащитник сможет поставить лишь тогда, когда станет совершеннолетним. 18-й день рождения Варрен отпразднует 8 марта 2024 года.

В этом сезоне на счету Варрена Заира-Эмери 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость юного француза в 50 миллионов евро.

