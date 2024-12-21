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21 декабря 2024, 04:31 |
217
0

ФАНАТКА ДНЯ. Кристина Гуллон – победоносная ведущая Реал Мадрид-TV

Сегодня знакомимся с ещё одной красавицей, которая является украшением мира футбола

21 декабря 2024, 04:31 |
217
0
ФАНАТКА ДНЯ. Кристина Гуллон – победоносная ведущая Реал Мадрид-TV
Instagram. Кристина Гуллон

Очаровательная испанка Кристина Гуллон – новая гостья рубрики «Фанатка дня».

Журналистка была ведущей церемонии The Best, где главными героями вечера стали представители её любимого клуба – «Реал Мадрид».

У красавицы два высших образования: она закончила факультеты международных отношений и журналистики, поэтому работает по профессии.

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Кристина Гуллон – украшение «Реал Мадрид TV» и крупных футбольных и спортивных событий.

Кроме церемонии The Best, она была ведущей церемоний «Laureus Awards» и нескольких мероприятий FIFA.

Испанка замужем за доктором Начо Варо, пара воспитывает сына, которого назвали Начо.

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фото lifestyle девушки Реал Мадрид
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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