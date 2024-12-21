ФАНАТКА ДНЯ. Кристина Гуллон – победоносная ведущая Реал Мадрид-TV
Сегодня знакомимся с ещё одной красавицей, которая является украшением мира футбола
Очаровательная испанка Кристина Гуллон – новая гостья рубрики «Фанатка дня».
Журналистка была ведущей церемонии The Best, где главными героями вечера стали представители её любимого клуба – «Реал Мадрид».
У красавицы два высших образования: она закончила факультеты международных отношений и журналистики, поэтому работает по профессии.
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Кристина Гуллон – украшение «Реал Мадрид TV» и крупных футбольных и спортивных событий.
Кроме церемонии The Best, она была ведущей церемоний «Laureus Awards» и нескольких мероприятий FIFA.
Испанка замужем за доктором Начо Варо, пара воспитывает сына, которого назвали Начо.
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