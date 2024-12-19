Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией

Бывший футболист Роберто Скарнеккья обозвал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика мумией.

«Довбик не разговаривает, не улыбается, он не делает ни шага. Словом, он – мумия. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?» – цитирует бывшего футболиста Retesport.

Свое заявление Скарнеккья сделал до матча 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией», в котором Довбик отметился дублем.

Сам Роберто также играл на позиции форварда. Он известен по выступлениям за «Рому», «Наполи» и «Милан».