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  4. Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Италия
19 декабря 2024, 16:45 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:09
2284
8

Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией

Роберто Скарнеккья недоволен игрой Артема

19 декабря 2024, 16:45 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:09
2284
8
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист Роберто Скарнеккья обозвал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика мумией.

«Довбик не разговаривает, не улыбается, он не делает ни шага. Словом, он – мумия. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?» – цитирует бывшего футболиста Retesport.

Свое заявление Скарнеккья сделал до матча 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией», в котором Довбик отметился дублем.

Сам Роберто также играл на позиции форварда. Он известен по выступлениям за «Рому», «Наполи» и «Милан».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 8
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romario1501
І це розказує нападник, який за 201 матч забив аж 18 голів))) Як кажуть іноді краще жувати, ніж говорити))) Довбик за минулий в Жироні забив більше, ніж він за всю кар'єру)))
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
ai0609081611
Це що за пєтух
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+3
Первый Среди Равных
Чому в статті написано шо цей Скарнеккья нападник якщо він був півзахисником? Он через це люди уже рахують його забиті голи.
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0
Alex Zinov
Цей чувак за 7 років в Серії А забив 4 гола в 110 матчах. У Довбика за пів сезону стільки же
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0
zelc006
Мабуть, його прізвища досить, щоб дати погоняло...
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-1
Первый Среди Равных
Мумія забив два дурачка резервному складу атусайдера Серії Б. Нема там за що перевзуватися. 
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-2
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