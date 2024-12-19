Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Роберто Скарнеккья недоволен игрой Артема
Бывший футболист Роберто Скарнеккья обозвал украинского форварда «Ромы» Артема Довбика мумией.
«Довбик не разговаривает, не улыбается, он не делает ни шага. Словом, он – мумия. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром Ла Лиги, но куда это делось?» – цитирует бывшего футболиста Retesport.
Свое заявление Скарнеккья сделал до матча 1/8 финала Кубка Италии между «Ромой» и «Сампдорией», в котором Довбик отметился дублем.
Сам Роберто также играл на позиции форварда. Он известен по выступлениям за «Рому», «Наполи» и «Милан».
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