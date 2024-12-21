ВИДЕО. Все обговаривают то, что сделал отец Ламина Ямала. Это топ

Отец нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля – Мунир Насрауи – снова приятно порадовал футбольных болельщиков своим отношением к успехам сына.

На своей странице в Instagram Мунир опубликовал трогательное видео, на котором он попросил, чтобы его сняли на фоне бигборда в Барселоне с изображением его сына:

«Когда мечты превращаются в реальность – не только для игрока, но и для семьи, которая стоит за этим путешествием.

Отец Ламина Ямала наблюдает за первым фирменным рекламным щитом своего сына... момент чистой гордости и любви», – отмечает специализированное издание FC Motivate.

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Ламин Ямал является амбассадором Adidas и на днях были випущены первые фирменные бутсы «F50 Yamal».