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Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 21 декабря 2024, 03:36
19
0

Источник: Кривбасс продлил контракт с ключевым легионером

Даниэль Соса останется в клубе, идут переговоры с Андреем Понедельником

21 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 21 декабря 2024, 03:36
19
0
Источник: Кривбасс продлил контракт с ключевым легионером
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Криворожский клуб Кривбасс продолжил сотрудничество с легионером Даниэлем Сосом, сообщает ТаТоТаке.

В то же время продолжаются переговоры по пролонгации контракта с другим игроком – Андреем Понедельником.

Руководство Кривбасса не планирует выставлять игроков основного состава на трансфер. Однако через полгода истекают сроки контрактов у нескольких футболистов: Максим Лунев, Жан По, Джихад Бизимана и Олег Кожушко. В клубе готовы рассматривать адекватные предложения по любому из игроков.

Криворожский клуб соберется после новогодних праздников 12-13 января и через два дня отправится в Испанию, где проведет месячный сбор вблизи городка Торревьеха (провинция Аликанте).

В текущем сезоне Даниэль Соса сыграл за Кривбасс 16 матчей УПЛ и забил 2 гола, а также провел 1 поединок Кубка Украины и 3 игры в еврокубках.

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Даниэль Соса Кривбасс Кривой Рог продление контракта ТаТоТаке трансферы Андрей Понедельник трансферы УПЛ Максим Лунев Жан-Морель По Джихад Бизимана Олег Кожушко
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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