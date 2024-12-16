Кривбасс для зимних сборов выбрал южную страну Европы
Команда Юрия Вернидуба уже определилась с двумя спаррингами
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» зарубежный этап подготовки ко второй части сезона проведут в испанском Аликанте – с 17 января по 15 февраля 2025 года. Кстати, именно в этом городе подопечные Юрия Вернидуба готовились и в начале этого года.
По имеющимся данным, запланировано проведение 8 контрольных матчей, среди спарринг-партнеров будут шведский «Кальмар» и эстонская «Левадия».
После зимних каникул футболисты Кривбасса соберутся в Кривом Роге 14 января 2025 года.
Ожидается, что до отъезда в Аликанте контракты с клубом подпишут 3-4 новичка, среди которых будут и легионеры.
Сейчас в активе «Кривбасса» 31 очко – он занимает четвертое место в УПЛ.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (2:0) в матче 17-го тура УПЛ.
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