Кривбасс для зимних сборов выбрал южную страну Европы

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» зарубежный этап подготовки ко второй части сезона проведут в испанском Аликанте – с 17 января по 15 февраля 2025 года. Кстати, именно в этом городе подопечные Юрия Вернидуба готовились и в начале этого года.

По имеющимся данным, запланировано проведение 8 контрольных матчей, среди спарринг-партнеров будут шведский «Кальмар» и эстонская «Левадия».

После зимних каникул футболисты Кривбасса соберутся в Кривом Роге 14 января 2025 года.

Ожидается, что до отъезда в Аликанте контракты с клубом подпишут 3-4 новичка, среди которых будут и легионеры.

Сейчас в активе «Кривбасса» 31 очко – он занимает четвертое место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (2:0) в матче 17-го тура УПЛ.