Хрвое ИЛИЧ: «Чувствовал, что забью гол»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Карпатами»
Полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (2:0) в матче 17-го тура УПЛ.
– Хрвое, поздравляем с победой. На 27 минуте ты забил с пенальти. Поделись своими эмоциями, вспомни тот момент.
– Спасибо. Да, мы заработали пенальти, а мне удалось отличиться, точно пробив в левый угол. Честно говоря, я чувствовал, что забью сегодня. Так и произошло.
– Сегодня был заключительный матч для «Кривбасса» перед зимним перерывом. С каким настроением команда уходит на отдых?
– Действительно, сегодня заключительный и победный матч для нашей команды. Мы очень рады этому, ведь удалось выиграть и порадовать наших фанов. Настроение замечательное.
– Пару слов о фанатах. Насколько чувствовалась поддержка с трибун?
– Конечно, я хочу поблагодарить наших болельщиков, ведь сегодня было очень холодно на улице, но их не остановил мороз. Много фанов пришли на стадион. С первых минут мы чувствовали их бешеную поддержку, которая нам так была необходима сегодня. Вы – лучшие!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 15 декабря в 21:00 по Киеву
Клуб решил отпустить Стецькова