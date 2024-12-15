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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 15:49 |
17
0

Хрвое ИЛИЧ: «Чувствовал, что забью гол»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Карпатами»

15 декабря 2024, 15:49 |
17
0
Хрвое ИЛИЧ: «Чувствовал, что забью гол»
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (2:0) в матче 17-го тура УПЛ.

– Хрвое, поздравляем с победой. На 27 минуте ты забил с пенальти. Поделись своими эмоциями, вспомни тот момент.

– Спасибо. Да, мы заработали пенальти, а мне удалось отличиться, точно пробив в левый угол. Честно говоря, я чувствовал, что забью сегодня. Так и произошло.

– Сегодня был заключительный матч для «Кривбасса» перед зимним перерывом. С каким настроением команда уходит на отдых?

– Действительно, сегодня заключительный и победный матч для нашей команды. Мы очень рады этому, ведь удалось выиграть и порадовать наших фанов. Настроение замечательное.

– Пару слов о фанатах. Насколько чувствовалась поддержка с трибун?

– Конечно, я хочу поблагодарить наших болельщиков, ведь сегодня было очень холодно на улице, но их не остановил мороз. Много фанов пришли на стадион. С первых минут мы чувствовали их бешеную поддержку, которая нам так была необходима сегодня. Вы – лучшие!

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Карпаты Хрвое Илич
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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