Лига конференций 2024/25. Жеребьевкой определены пары 1/16 финала

20 декабря в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.

8 лучших команд лиги (включая английский Челси с украинским вингером Михаил Мудриком) автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

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Омония из Кипра, за которую выступает украинский хавбек Роман Безус, сыграет дерби против клуба Пафос (Кипр).

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, были сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Поединки состоятся 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

Лига конференций УЕФА 2024/25

Результаты жеребьевки

Пары 1/16 финала, 13 и 20 февраля 2025 года

Гент (Бельгия) – Бетис (Испания)

ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша)

Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр)

Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция)

Борац (Босния и Герцеговина) – Олимпия (Словения)

Омония (Кипр) – Пафос (Кипр)

Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия)

Копенгаген (Дания) – Хайденхайм (Германия)

Напрямую вышли в 1/8 финала

Челси (Англия)

Витория Гимараеш (Португалия)

Фиорентина (Италия)

Рапид Вена (Австрия)

Юргорден (Швеция)

Лугано (Швейцария)

Легия Варшава (Польша)

Серкль Брюгге (Бельгия)

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