Лига конференций 2024/25. Жеребьевкой определены пары 1/16 финала
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф
20 декабря в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.
8 лучших команд лиги (включая английский Челси с украинским вингером Михаил Мудриком) автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
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Омония из Кипра, за которую выступает украинский хавбек Роман Безус, сыграет дерби против клуба Пафос (Кипр).
Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, были сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.
Поединки состоятся 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.
Лига конференций УЕФА 2024/25
Результаты жеребьевки
Пары 1/16 финала, 13 и 20 февраля 2025 года
- Гент (Бельгия) – Бетис (Испания)
- ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша)
- Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр)
- Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция)
- Борац (Босния и Герцеговина) – Олимпия (Словения)
- Омония (Кипр) – Пафос (Кипр)
- Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия)
- Копенгаген (Дания) – Хайденхайм (Германия)
Напрямую вышли в 1/8 финала
- Челси (Англия)
- Витория Гимараеш (Португалия)
- Фиорентина (Италия)
- Рапид Вена (Австрия)
- Юргорден (Швеция)
- Лугано (Швейцария)
- Легия Варшава (Польша)
- Серкль Брюгге (Бельгия)
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