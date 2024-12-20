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Лига конференций
20 декабря 2024, 14:23 | Обновлено 20 декабря 2024, 15:08
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Лига конференций 2024/25. Жеребьевкой определены пары 1/16 финала

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф

20 декабря 2024, 14:23 | Обновлено 20 декабря 2024, 15:08
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Лига конференций 2024/25. Жеребьевкой определены пары 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

20 декабря в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.

8 лучших команд лиги (включая английский Челси с украинским вингером Михаил Мудриком) автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

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Омония из Кипра, за которую выступает украинский хавбек Роман Безус, сыграет дерби против клуба Пафос (Кипр).

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, были сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Поединки состоятся 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

Лига конференций УЕФА 2024/25

Результаты жеребьевки

Пары 1/16 финала, 13 и 20 февраля 2025 года

  • Гент (Бельгия) – Бетис (Испания)
  • ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – Ягеллония (Польша)
  • Целе (Словения) – АПОЭЛ (Кипр)
  • Викингур (Исландия) – Панатинаикос (Греция)
  • Борац (Босния и Герцеговина) – Олимпия (Словения)
  • Омония (Кипр) – Пафос (Кипр)
  • Мольде (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • Копенгаген (Дания) – Хайденхайм (Германия)

Напрямую вышли в 1/8 финала

  • Челси (Англия)
  • Витория Гимараеш (Португалия)
  • Фиорентина (Италия)
  • Рапид Вена (Австрия)
  • Юргорден (Швеция)
  • Лугано (Швейцария)
  • Легия Варшава (Польша)
  • Серкль Брюгге (Бельгия)

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Лига конференций жеребьевка Лиги конференций жеребьевка выбор редакции Фиорентина Бетис Панатинаикос Копенгаген Юргорден Омония Ягеллония Белосток Лугано АПОЭЛ Шемрок Роверс Гент Рапид Вена Олимпия Любляна Мольде Витория Гимараеш Легия Варшава Целе Викингур Хайденхайм Пафос Челси Серкль Брюгге статистические расклады ТСЦ Бачка-Топола Борац Баня-Лука Роман Безус
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Андрій Заліщук
Дивишся на перелік цих команд в ЛК і диву дивуєшся скільки ноунеймів...ось туди би українським клубам на пару сезонів попасти і запасаться балами там
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