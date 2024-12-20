20 декабря в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.

8 лучших команд лиги (включая английский Челси с украинским вингером Михаил Мудрик) автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля

В плей-офф на выбывание команды могут встретиться с другой командой из той же национальной ассоциации. Клубы также могут сыграть с соперниками, с которыми они встречались на стадии лиги.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 20 декабря в 14:00 на официальном сайте УЕФА.

Лига конференций УЕФА 2024/25

Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала

Матчи: 13 и 20 февраля 2025 года

Напрямую вышли в 1/8 финала

01. Челси (Англия)

02. Витория Гимараеш (Португалия)

03. Фиорентина (Италия)

04. Рапид Вена (Австрия)

05. Юргорден (Швеция)

06. Лугано (Швейцария)

07. Легия Варшава (Польша)

08. Серкль Брюгге (Бельгия)

Сеяные команды в 1/16 финала

09. Ягеллония Белосток (Польша)

10. Шемрок Роверс (Ирландия)

11. АПОЭЛ (Кипр)

12. Пафос (Кипр)

13. Панатинаикос (Греция)

14. Олимпия Любляна (Словения)

15. Бетис (Испания)

16. Хайденхайм (Германия)

Несеяные команды в 1/16 финала

17. Гент (Бельгия)

18. Копенгаген (Дания)

19. Викингур Рейкьявик (Исландия)

20. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

21. Целе (Словения)

22. Омония (Кипр)

23. Мольде (Норвегия)

24. ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)

Корзины посева для 1/16 финала

Возможные пары 1/16 финала

Даты матчей 1/16 финала

Сетка плей-офф

Инфографика