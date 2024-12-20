Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
20 декабря в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка третьего по силе еврокубка
20 декабря в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.
8 лучших команд лиги (включая английский Челси с украинским вингером Михаил Мудрик) автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
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Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.
Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.
Матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля
В плей-офф на выбывание команды могут встретиться с другой командой из той же национальной ассоциации. Клубы также могут сыграть с соперниками, с которыми они встречались на стадии лиги.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция жеребьевки проводится 20 декабря в 14:00 на официальном сайте УЕФА.
Лига конференций УЕФА 2024/25
Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала
Матчи: 13 и 20 февраля 2025 года
Напрямую вышли в 1/8 финала
- 01. Челси (Англия)
- 02. Витория Гимараеш (Португалия)
- 03. Фиорентина (Италия)
- 04. Рапид Вена (Австрия)
- 05. Юргорден (Швеция)
- 06. Лугано (Швейцария)
- 07. Легия Варшава (Польша)
- 08. Серкль Брюгге (Бельгия)
Сеяные команды в 1/16 финала
- 09. Ягеллония Белосток (Польша)
- 10. Шемрок Роверс (Ирландия)
- 11. АПОЭЛ (Кипр)
- 12. Пафос (Кипр)
- 13. Панатинаикос (Греция)
- 14. Олимпия Любляна (Словения)
- 15. Бетис (Испания)
- 16. Хайденхайм (Германия)
Несеяные команды в 1/16 финала
- 17. Гент (Бельгия)
- 18. Копенгаген (Дания)
- 19. Викингур Рейкьявик (Исландия)
- 20. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
- 21. Целе (Словения)
- 22. Омония (Кипр)
- 23. Мольде (Норвегия)
- 24. ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)
Корзины посева для 1/16 финала
Возможные пары 1/16 финала
Даты матчей 1/16 финала
Сетка плей-офф
Инфографика
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