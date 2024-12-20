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Лига конференций
20 декабря 2024, 12:23 | Обновлено 20 декабря 2024, 12:26
678
0

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 декабря в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка третьего по силе еврокубка

20 декабря 2024, 12:23 | Обновлено 20 декабря 2024, 12:26
678
0
Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

20 декабря в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций УЕФА 2024/25.

8 лучших команд лиги (включая английский Челси с украинским вингером Михаил Мудрик) автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля

В плей-офф на выбывание команды могут встретиться с другой командой из той же национальной ассоциации. Клубы также могут сыграть с соперниками, с которыми они встречались на стадии лиги.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 20 декабря в 14:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

Лига конференций УЕФА 2024/25

Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала

Матчи: 13 и 20 февраля 2025 года

Напрямую вышли в 1/8 финала

  • 01. Челси (Англия)
  • 02. Витория Гимараеш (Португалия)
  • 03. Фиорентина (Италия)
  • 04. Рапид Вена (Австрия)
  • 05. Юргорден (Швеция)
  • 06. Лугано (Швейцария)
  • 07. Легия Варшава (Польша)
  • 08. Серкль Брюгге (Бельгия)

Сеяные команды в 1/16 финала

  • 09. Ягеллония Белосток (Польша)
  • 10. Шемрок Роверс (Ирландия)
  • 11. АПОЭЛ (Кипр)
  • 12. Пафос (Кипр)
  • 13. Панатинаикос (Греция)
  • 14. Олимпия Любляна (Словения)
  • 15. Бетис (Испания)
  • 16. Хайденхайм (Германия)

Несеяные команды в 1/16 финала

  • 17. Гент (Бельгия)
  • 18. Копенгаген (Дания)
  • 19. Викингур Рейкьявик (Исландия)
  • 20. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина)
  • 21. Целе (Словения)
  • 22. Омония (Кипр)
  • 23. Мольде (Норвегия)
  • 24. ТСЦ Бачка-Топола (Сербия)

Корзины посева для 1/16 финала

Возможные пары 1/16 финала

Даты матчей 1/16 финала

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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