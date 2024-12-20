Челси на вершине. Итоговая таблица Лиги конференций. Кто вышел в плей-офф?

Вечером 20 декабря состоялись поединки последнего, 6-го тура Лиги конференций.

Английский Челси без украинского вингера Михаила Мудрика разгромил ирландский Шэмрок Роверс (5:1).

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Челси набрал 18 очков из 18 и вышел напрямую в 1/8 финала с 1-го места.

В 1/8 финала вышли:

Челси (18 очков), Витория Гимараеш (14), Фиорентина, Рапид, Юргорден, Лугано, Легия (по 12), Серкль Брюгге (11)

В 1/16 финала сыграют:

Сеяные: Ягеллония, Шемрок Роверс, АПОЭЛ (по 11), Пафос, Панатинаикос, Олимпия, Бетис, Хайденхайм (по 10)

Несеяные: Гент (9), Копенгаген, Викингур, Борац (по 8), Целе, Омония, Мольде, ТСЦ Бачка-Топола (по 7)

Выбыли из турнира:

Хартс (7), Башакшехир, Млада Болесла в (по 6), Астана, Санкт-Галлен (по 5), ХИК, Ноа (по 4), Нью-Сейнтс, динамо минск, Ларн, ЛАСК (по 3), Петрокуб (2).

Лига конференций 2024/25

6-й тур, 19 декабря

22:00. АПОЭЛ – Астана – 1:1

22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Ноа – 4:3

22:00. Бетис – ХИК – 1:0

22:00. Борац Баня-Лука – Омония – 0:0

22:00. Хайденхайм – Санкт-Галлен – 1:1

22:00. Витория Гимараеш – Фиорентина – 1:1

22:00. Ларн – Гент – 1:0

22:00. ЛАСК – Викингур – 1:1

22:00. Лугано – Пафос – 2:2

22:00. Мольде – Млада Болеслав – 4:3

22:00. Панатинаикос – динамо минск – 4:0

22:00. Серкль Брюгге – Башакшехир – 1:1

22:00. Рапид Вена – Копенгаген – 3:0

22:00. Хартс – Петрокуб – 2:2

22:00. Целе – Нью-Сейнтс – 3:2

22:00. Челси – Шемрок Роверс – 5:1

22:00. Юргорден – Легия – 3:1

22:00. Ягеллония – Олимпия – 0:0

Итоговая турнирная таблица

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