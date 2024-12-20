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Лига конференций
20 декабря 2024, 00:35 | Обновлено 20 декабря 2024, 00:52
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0

Челси на вершине. Итоговая таблица Лиги конференций. Кто вышел в плей-офф?

Лондонский клуб выиграл все 6 матчей основной стадии турнира

20 декабря 2024, 00:35 | Обновлено 20 декабря 2024, 00:52
620
0
Челси на вершине. Итоговая таблица Лиги конференций. Кто вышел в плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 декабря состоялись поединки последнего, 6-го тура Лиги конференций.

Английский Челси без украинского вингера Михаила Мудрика разгромил ирландский Шэмрок Роверс (5:1).

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Челси набрал 18 очков из 18 и вышел напрямую в 1/8 финала с 1-го места.

В 1/8 финала вышли:

  • Челси (18 очков), Витория Гимараеш (14), Фиорентина, Рапид, Юргорден, Лугано, Легия (по 12), Серкль Брюгге (11)

В 1/16 финала сыграют:

  • Сеяные: Ягеллония, Шемрок Роверс, АПОЭЛ (по 11), Пафос, Панатинаикос, Олимпия, Бетис, Хайденхайм (по 10)
  • Несеяные: Гент (9), Копенгаген, Викингур, Борац (по 8), Целе, Омония, Мольде, ТСЦ Бачка-Топола (по 7)

Выбыли из турнира:

  • Хартс (7), Башакшехир, Млада Болесла в (по 6), Астана, Санкт-Галлен (по 5), ХИК, Ноа (по 4), Нью-Сейнтс, динамо минск, Ларн, ЛАСК (по 3), Петрокуб (2).

Лига конференций 2024/25

6-й тур, 19 декабря

  • 22:00. АПОЭЛ – Астана – 1:1
  • 22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Ноа – 4:3
  • 22:00. Бетис – ХИК – 1:0
  • 22:00. Борац Баня-Лука – Омония – 0:0
  • 22:00. Хайденхайм – Санкт-Галлен – 1:1
  • 22:00. Витория Гимараеш – Фиорентина – 1:1
  • 22:00. Ларн – Гент – 1:0
  • 22:00. ЛАСК – Викингур – 1:1
  • 22:00. Лугано – Пафос – 2:2
  • 22:00. Мольде – Млада Болеслав – 4:3
  • 22:00. Панатинаикос – динамо минск – 4:0
  • 22:00. Серкль Брюгге – Башакшехир – 1:1
  • 22:00. Рапид Вена – Копенгаген – 3:0
  • 22:00. Хартс – Петрокуб – 2:2
  • 22:00. Целе – Нью-Сейнтс – 3:2
  • 22:00. Челси – Шемрок Роверс – 5:1
  • 22:00. Юргорден – Легия – 3:1
  • 22:00. Ягеллония – Олимпия – 0:0

Итоговая турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Челси 6 6 0 0 26 - 5 18
2 Витория Гимараеш 6 4 2 0 13 - 6 14
3 Фиорентина 6 4 1 1 18 - 7 13
4 Рапид Вена 6 4 1 1 11 - 5 13
5 Юргорден 6 4 1 1 11 - 7 13
6 Лугано 6 4 1 1 11 - 7 13
7 Легия 6 4 0 2 13 - 5 12
8 Серкль Брюгге 6 3 2 1 14 - 7 11
9 Ягеллония 6 3 2 1 10 - 5 11
10 Шемрок Роверс 6 3 2 1 12 - 9 11
11 АПОЭЛ 6 3 2 1 8 - 5 11
12 Пафос 6 3 1 2 11 - 7 10
13 Панатинаикос 6 3 1 2 10 - 7 10
14 Олимпия Любляна 6 3 1 2 7 - 6 10
15 Бетис 6 3 1 2 6 - 5 10
16 Хайденхайм 6 3 1 2 7 - 7 10
17 Гент 6 3 0 3 8 - 8 9
18 Копенгаген 6 2 2 2 8 - 9 8
19 Викингур Рейкьявик 6 2 2 2 7 - 8 8
20 Борац Баня-Лука 6 2 2 2 4 - 7 8
21 Целе 6 2 1 3 13 - 13 7
22 Омония 6 2 1 3 7 - 7 7
23 Мольде 6 2 1 3 10 - 11 7
24 ТСЦ Бачка-Топола 6 2 1 3 10 - 13 7
25 Хартс 6 2 1 3 6 - 9 7
26 Истанбул Башакшехир 6 1 3 2 9 - 12 6
27 Млада-Болеслав 6 2 0 4 7 - 10 6
28 Астана 6 1 2 3 4 - 8 5
29 Санкт-Галлен 6 1 2 3 10 - 18 5
30 ХИК 6 1 1 4 3 - 9 4
31 Ноа 6 1 1 4 6 - 16 4
32 Нью-Сейнтс 6 1 0 5 5 - 10 3
33 Динамо Минск 6 1 0 5 4 - 13 3
34 Ларн 6 1 0 5 3 - 12 3
35 ЛАСК 6 0 3 3 4 - 14 3
36 Петрокуб 6 0 2 4 4 - 13 2
Полная таблица

Инфографика

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Лига конференций выбор редакции статистические расклады Фиорентина Бетис Панатинаикос Астана Динамо Минск Копенгаген Хартс ЛАСК Юргорден Омония Ягеллония Белосток Лугано АПОЭЛ Шемрок Роверс Гент Рапид Вена Олимпия Любляна Мольде Нью-Сейнтс Млада Болеслав ХИК Хельсинки Витория Гимараеш Легия Варшава Викингур Санкт-Галлен Хайденхайм Истанбул Башакшехир Петрокуб Хынчешты Пафос Челси Серкль Брюгге ТСЦ Бачка-Топола Ноа Ереван Борац Баня-Лука Ларн Целе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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