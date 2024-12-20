Лига конференций20 декабря 2024, 00:35 | Обновлено 20 декабря 2024, 00:52
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Челси на вершине. Итоговая таблица Лиги конференций. Кто вышел в плей-офф?
Лондонский клуб выиграл все 6 матчей основной стадии турнира
20 декабря 2024, 00:35 | Обновлено 20 декабря 2024, 00:52
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Вечером 20 декабря состоялись поединки последнего, 6-го тура Лиги конференций.
Английский Челси без украинского вингера Михаила Мудрика разгромил ирландский Шэмрок Роверс (5:1).
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Челси набрал 18 очков из 18 и вышел напрямую в 1/8 финала с 1-го места.
В 1/8 финала вышли:
- Челси (18 очков), Витория Гимараеш (14), Фиорентина, Рапид, Юргорден, Лугано, Легия (по 12), Серкль Брюгге (11)
В 1/16 финала сыграют:
- Сеяные: Ягеллония, Шемрок Роверс, АПОЭЛ (по 11), Пафос, Панатинаикос, Олимпия, Бетис, Хайденхайм (по 10)
- Несеяные: Гент (9), Копенгаген, Викингур, Борац (по 8), Целе, Омония, Мольде, ТСЦ Бачка-Топола (по 7)
Выбыли из турнира:
- Хартс (7), Башакшехир, Млада Болесла в (по 6), Астана, Санкт-Галлен (по 5), ХИК, Ноа (по 4), Нью-Сейнтс, динамо минск, Ларн, ЛАСК (по 3), Петрокуб (2).
Лига конференций 2024/25
6-й тур, 19 декабря
- 22:00. АПОЭЛ – Астана – 1:1
- 22:00. ТСЦ Бачка-Топола – Ноа – 4:3
- 22:00. Бетис – ХИК – 1:0
- 22:00. Борац Баня-Лука – Омония – 0:0
- 22:00. Хайденхайм – Санкт-Галлен – 1:1
- 22:00. Витория Гимараеш – Фиорентина – 1:1
- 22:00. Ларн – Гент – 1:0
- 22:00. ЛАСК – Викингур – 1:1
- 22:00. Лугано – Пафос – 2:2
- 22:00. Мольде – Млада Болеслав – 4:3
- 22:00. Панатинаикос – динамо минск – 4:0
- 22:00. Серкль Брюгге – Башакшехир – 1:1
- 22:00. Рапид Вена – Копенгаген – 3:0
- 22:00. Хартс – Петрокуб – 2:2
- 22:00. Целе – Нью-Сейнтс – 3:2
- 22:00. Челси – Шемрок Роверс – 5:1
- 22:00. Юргорден – Легия – 3:1
- 22:00. Ягеллония – Олимпия – 0:0
Итоговая турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Челси
|6
|6
|0
|0
|26 - 5
|18
|2
|Витория Гимараеш
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3
|Фиорентина
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|4
|Рапид Вена
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5
|Юргорден
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6
|Лугано
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7
|Легия
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|8
|Серкль Брюгге
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|9
|Ягеллония
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|10
|Шемрок Роверс
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|11
|АПОЭЛ
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|12
|Пафос
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|13
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14
|Олимпия Любляна
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|15
|Бетис
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|16
|Хайденхайм
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|17
|Гент
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|18
|Копенгаген
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|19
|Викингур Рейкьявик
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|20
|Борац Баня-Лука
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|21
|Целе
|6
|2
|1
|3
|13 - 13
|7
|22
|Омония
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|23
|Мольде
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|24
|ТСЦ Бачка-Топола
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|25
|Хартс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|26
|Истанбул Башакшехир
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|27
|Млада-Болеслав
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|28
|Астана
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|29
|Санкт-Галлен
|6
|1
|2
|3
|10 - 18
|5
|30
|ХИК
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|31
|Ноа
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|32
|Нью-Сейнтс
|6
|1
|0
|5
|5 - 10
|3
|33
|Динамо Минск
|6
|1
|0
|5
|4 - 13
|3
|34
|Ларн
|6
|1
|0
|5
|3 - 12
|3
|35
|ЛАСК
|6
|0
|3
|3
|4 - 14
|3
|36
|Петрокуб
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
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