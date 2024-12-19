Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Магия от 18-летнего испанца. Челси без Мудрика разбил ирландцев в ЛК
Лига конференций
Челси
19.12.2024 22:00 – FT 5 : 1
Шемрок Роверс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
19 декабря 2024, 23:55 |
346
0

Магия от 18-летнего испанца. Челси без Мудрика разбил ирландцев в ЛК

Лондонцы одержали очередную победу в Лиге конференций

19 декабря 2024, 23:55 |
346
0
Магия от 18-летнего испанца. Челси без Мудрика разбил ирландцев в ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

19 декабря прошел матч 6-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Шемрок Роверс.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Пенсионеры» разбили соперника со счетом 5:1. Хет-трик за Челси сегодня оформил 18-летний нападающий Марк Гию.

В системе пенсионеров находится украинский вингер Михаил Мудрик. Однако украинец пока не будет выступать за подопечных Энцо Марески из-за допинг-скандала.

Подопечные Марески разрывают в Лиге конференций. Лондонцы стали единственной командой, которая выиграла все шесть матчей и завершила Этап лиги ЛК на первом месте.

Лиги конференций 2024/25. Этап лиги. 6-й тур.

Челси – Шемрок Роверс – 5:1
Голы: Гию, 23, 34, 45+3, Дьюсбери-Холл, 40, Кукурелья, 58 - Поом, 26.

Челси – Йоргенсен, Кукурелья, Вейга, Дисаси (Маррей-Кэмпбелл, 59), Ачимпонг, Казадеи, Дьюзбери-Холл (Рак-Сакьи, 83), Джордж, Нкунку, Мадуэке (Вейл, 46), Гию (Жоау Феликс, 60).

Шэмрок Роверс – Пельс, Грейс, Лопес, Клири, Хонохан, Поом (Мандрою, 68), О`Нил (Ньюджент, 78), Уоттс (Бирн, 68), Бернс, Фарруджа (Берк, 73), Кенни (Грин, 73).

По теме:
Челси – Шемрок Роверс – 5:1. Хет-трик Гиу. Видео голов и обзор матча
Спортивный врач: «Мудрик может быть отстранен от футбола на 2 года»
ВИДЕО. 18-летний футболист Челси оформил хет-трик за тайм в матче еврокубка
Шемрок Роверс Марк Гию Кирнан Дьюсбери-Холл Марк Кукурелья Энцо Мареска Михаил Мудрик Челси Лига конференций
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как игрок Ман Юнайтед прыгнул в подкат против вратаря и забил гол
Футбол | 19 декабря 2024, 23:41 0
ВИДЕО. Как игрок Ман Юнайтед прыгнул в подкат против вратаря и забил гол
ВИДЕО. Как игрок Ман Юнайтед прыгнул в подкат против вратаря и забил гол

Амад Диалло отличился на 70-й минуте матча Кубка лиги Англии против Тоттенхэма

ВИДЕО. Около 10 минут! Усик и Фьюри провели дуэль взглядов
Бокс | 19 декабря 2024, 19:12 6
ВИДЕО. Около 10 минут! Усик и Фьюри провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Около 10 минут! Усик и Фьюри провели дуэль взглядов

Даже организаторы не выдержали

«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 09:01
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 08:25
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Футбол | 19.12.2024, 05:03
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
18.12.2024, 22:42 12
Футбол
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
18.12.2024, 12:01 66
Футбол
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
18.12.2024, 08:57
Бокс
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
18.12.2024, 11:27 4
Бокс
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Уходит в другой клуб УПЛ. Чемпион мира покинул Карпаты
ОФИЦИАЛЬНО. Уходит в другой клуб УПЛ. Чемпион мира покинул Карпаты
18.12.2024, 13:42
Футбол
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
19.12.2024, 07:53 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем