19 декабря прошел матч 6-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Шемрок Роверс.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне.

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«Пенсионеры» разбили соперника со счетом 5:1. Хет-трик за Челси сегодня оформил 18-летний нападающий Марк Гию.

В системе пенсионеров находится украинский вингер Михаил Мудрик. Однако украинец пока не будет выступать за подопечных Энцо Марески из-за допинг-скандала.

Подопечные Марески разрывают в Лиге конференций. Лондонцы стали единственной командой, которая выиграла все шесть матчей и завершила Этап лиги ЛК на первом месте.

Лиги конференций 2024/25. Этап лиги. 6-й тур.

Челси – Шемрок Роверс – 5:1

Голы: Гию, 23, 34, 45+3, Дьюсбери-Холл, 40, Кукурелья, 58 - Поом, 26.

Челси – Йоргенсен, Кукурелья, Вейга, Дисаси (Маррей-Кэмпбелл, 59), Ачимпонг, Казадеи, Дьюзбери-Холл (Рак-Сакьи, 83), Джордж, Нкунку, Мадуэке (Вейл, 46), Гию (Жоау Феликс, 60).



Шэмрок Роверс – Пельс, Грейс, Лопес, Клири, Хонохан, Поом (Мандрою, 68), О`Нил (Ньюджент, 78), Уоттс (Бирн, 68), Бернс, Фарруджа (Берк, 73), Кенни (Грин, 73).