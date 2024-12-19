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Лига конференций
19 декабря 2024, 23:57 |
308
0

Челси – Шемрок Роверс – 5:1. Хет-трик Гиу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

19 декабря 2024, 23:57 |
308
0
Челси – Шемрок Роверс – 5:1. Хет-трик Гиу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Челси» и «Шемрок Роверс».

Матч проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Челси» – «Шемрок Роверс» – 5:1

Голы: Гуи 23, 34, 45+4, Дьюсбери-Холл 40, Кукурелья, 58 – Поом, 26

Видеообзор матча ожидается

Гол 1:0. Гуи, 23 мин.

Гол 1:1. Поом, 26 мин.

Гол 2:1. Гуи, 34 мин.

Гол 3:1. Дьюсбери-Холл, 40 мин.

Гол 4:1. Гуи, 45+3 мин.

Гол 5:1. Кукурелья, 58 мин.

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Челси Шемрок Роверс Лига конференций видео голов и обзор Марк Кукурелья
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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