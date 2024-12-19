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Лига конференций
Челси
19.12.2024 22:00 - : -
Шемрок Роверс
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Лига конференций
19 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:40
22
0

Челси – Шемрок Роверс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Лиги конференций 19 декабря в 22:00 по Киеву

19 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:40
22
0
Челси – Шемрок Роверс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

19 декабря состоится матч 6-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Шемрок Роверс.

Поединок пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом 6-го тура третьего по силе еврокубка лондонцы с 15 очками из 15 возможных занимают первое место в таблице турнира. У ирландского коллектива 11 пунктов и 6-я позиция.

В системе пенсионеров находится украинский вингер Михаил Мудрик. Однако украинец пока что не будет выступать за подопечных Энцо Марески из-за допинг-скандала.

Челси – Шемрок Роверс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на сервисе MEGOGO.

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Лига конференций Челси Шемрок Роверс смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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