19 декабря на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «Челси» встретится с «Шемрок Роверс». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда в прошлом сезоне, во-первых, показала меньший прогресс, чем ожидалось (за что сразу после завершения чемпионата сняли с поста Почеттино) - только 6-е место в АПЛ. Во-вторых, из-за победы в кубке провалившегося в целом Манчестер Юнайтед даже оно отправило синих только в Лигу конференций. С другой стороны, так Мареске, новому менеджеру, не нужно было выбирать, расставлять приоритеты. Палмер и другие звезды из основной обоймы у него сосредоточены на АПЛ, и к зиме превратились в главного преследователя Ливерпуля. Футболисты с меньшей загруженностью получали практику в Лиге конференций. Там проблемы были только с Серветтом, еще летом в квалификации. Но потом весело громили и Гент с Панатинаикосом, и Ноа с Хайденхаймном. В Казахстане с Астаной тоже, несмотря на рекордный перелет, оформили успешный результат, выиграв там 3:1.

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Шемрок Роверс

Клуб доминировал в последние годы в ирландском первенстве - в 2020-2023 он стабильно брал чемпионские титулы. Но на этот раз Шелбурн оказался минимально, но сильнее. При этом обручи успешны в еврокубках. В Лиге чемпионов проходили Викингур (Рейкьявик), в Лиге Европы - Целе, правда, следующим соперникам уступали. В Лиге конференций подопечные Стефана Брэдли тоже не лишние. Они победили Ларн и Нью Сэйнтс, заодно закончив вничью с АПОЭЛ и Рапидом. А Борац Баня-Лука в прошлом туре был разгромлен 3:0. Есть все шансы проследовать в плей-офф турнира, что станет уникальным успехом всей футбольной Ирландии.

Статистика личных встреч

Впервые в Лондон приедут чемпионы соседней страны.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в ирландцев. Синие просто в невероятной форме и явно не готовы тут сбавлять обороты - тем более что есть кому что доказывать хотя бы в этом формате. Ставим на победу англичан с форой -3,0 голов (коэффициент - 1,96).