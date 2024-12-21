Каждый матч – эмоции для страны. Ребров рассказал о вызовах в сборной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о своей работе с национальной командой:

– Изменился стиль работы, потому что сейчас ты больше работаешь аналитически. Много просматриваешь кандидатов, матчей соперников. У тебя много времени. Даже сейчас мы сыграли Лигу наций и следующий матч через четыре месяца. Это очень большой перерыв, поэтому работа совсем другая. Но когда ты встречаешься с игроками – то же самое: у тебя есть максимум три-четыре дня на подготовку. Однако все в равных условиях, и мы тоже делаем, что и другие сборные.

Если сравнить с «Динамо», то давление то же. «Динамо» – это был мой первый опыт, и давление уже было гораздо больше. Если сравнить с другими странами – да, это совсем другое дело. Но даже если отвлечемся от критики вообще, то работа в национальной сборной Украины в любое время – это большая ответственность для любого тренера. И я тоже это чувствую, но это определенно не мешает мне работать.

Я сконцентрирован на работе, когда это нужно, когда мы собираемся с игроками. У меня нет никаких сомнений, мы делаем наше дело и делаем максимум для нашей сборной.

Я работал в Венгрии, в Саудовской Аравии, в Эмиратах. К сожалению, я не понимал языка. В Венгрии очень тяжелый язык, я там работал три года и знал только несколько слов. То же самое арабский. В Украине работать намного труднее, потому что ты понимаешь людей, понимаешь, в каком состоянии. Люди нуждаются в этих эмоциях. К сожалению, в некоторых матчах мы не прибавили позитива, и они выплескивают все это на игроков, на тренеров.

Я все понимаю, мне только жалко игроков, которые приезжают и отдаются по максимуму. К сожалению, не все игроки готовы к такому давлению, когда идет война, и на тебе очень большая ответственность. Мы делаем максимум, но что есть, то есть. Всегда будут трудные игры, когда нам трудно взломать насыщенную оборону. Но все игроки, приезжающие в лагерь сборной, понимают, для кого они работают и делают все для нашей страны.

У меня есть люди, с которыми могу поговорить об игре. Например, Николай Павлов – специалист, которого очень уважаю, много с ним разговариваю. Есть Леонид Буряк, с которым разговариваю. Это люди, которые прошли этот путь, и они могут что-нибудь посоветовать. Я уважаю болельщиков, но у каждого болельщика свои идеи. Они понимают, как играть, но никогда не тренировались. Понимаю эмоции, но иногда эти эмоции переходят в образы – вот тогда это не очень правильно.

Сейчас мы все поддерживаем Вооруженные силы Украины, и я бы хотел, чтобы мы также объединились вокруг сборной Украины. Уверен, что у каждого есть свое мнение, как сборная Украины должна играть, но я только прошу, чтобы люди не оскорбляли игроков, не оскорбляли тренерский штаб. Потому что все работают, все делают максимум, и я думаю, что мы вообще играем на высшем уровне.

Все команды, собранные в национальных сборных, – это лучшие игроки. Если говорить о сборной Албании, например, сто процентов этой сборной играет в Европе. Может, 80 процентов играет в Серии А. А мы говорим, что должны всех выносить. Вижу, что сейчас игроки после группового этапа, отборочного этапа уже понимают, имеют опыт и выходят на поле более уверенными – смотрю по последним двум матчам. Поэтому мы двигаемся вперед и делаем все.

Трудно говорить об рисунке игры. Для меня очень важно, чтобы футболисты понимали, что нам нужен баланс на поле. У нас нет игроков, только обороняющихся или только атакующих. Сейчас для всех команд, желающих добиться какого-то результата, очень важно, чтобы был баланс в команде, чтобы каждый игрок понимал, что он не только игрок атаки, а наполовину игрок обороны и игрок атаки. То же можно говорить об игроках обороны.

Сейчас вижу, что игроки больше понимают, что я требую, больше понимают, что в сборную нельзя приезжать и играть на 70–80 процентов. Помню наш матч против Мальты на выезде, когда мы пропустили, и была очень трудная игра. При том что Мальта не выиграла ни одного матча в отборочном цикле. Поэтому сейчас тяжело играть со всеми и важно сконцентрироваться на своей игре.

Сейчас очень скорый футбол. Для нас важно заканчивать каждую атаку ударом, поэтому требую играть быстро вперед, стараюсь больше сконцентрироваться на обороне. Это современный футбол. Не хочу вдаваться в детали, но каждый игрок на поле должен понимать свою роль, понимать, что все зависит только от него. Он может помочь, но, во-первых, он должен сконцентрироваться на себе.

К сожалению, в сборной ты не в клубе. Если вы видели наши матчи в Лиге наций – было много игр, когда у нас было даже по 7–8 травмированных, и мы не могли собрать оптимальный состав. Многие игроки, особенно чемпионата Украины, приезжают в лагерь сборной усталыми, с повреждениями. К примеру, последние матчи. Никто об этом не знает, но у нас около 10 игроков были травмированы, имели микроповреждения. И я благодарен игрокам, что они вышли на поле. Они играли и играли на максимуме.

Сейчас очень плотный график, особенно у «Динамо» и «Шахтера». Игроки никогда не были в таких условиях, когда ты очень много переезжаешь. К сожалению, сейчас нет желаемых результатов в Европе, поэтому есть проблемы психологического характера, когда игроки приезжают уставшими от футбола. И наша задача – вернуть их, предоставить больше эмоций, чтобы они работали на максимум.

Как я говорю, многие игроки приезжают уставшими, вижу их глаза. Да, я считаю, что это игроки высокого уровня и сейчас эти игроки – лучшие на своей позиции. Но вижу, что у них нет желания, потому что они устали не только футболом, но и всей ситуацией. И потому иногда ты принимаешь решение предоставить шанс другим игрокам. Может, их уровень немного ниже, но я вижу в них желание, вижу, что они выйдут и отработают на сто процентов.

Приведу пример Калюжного. Когда он приехал и дал эту игру со сборной Грузии, это действительно был пример для всех игроков. Не считаю, что у Ивана большие технические качества, но он понимает игру. Он действительно отдает все на поле – пример для всех игроков. Как я говорил после игры, он совершил, наверное, 50–60 отборов от всей команды, потому что играл благодаря своему желанию.

Когда сравниваешь игру Ивана и некоторых игроков, у болельщиков может сложиться мнение: Эти игроки меньше работают, меньше отдаются национальной сборной. Но есть разный характер у игроков, разные способности. Кто действительно боец ​​на полях, кто отдается полностью в подкатах, в борьбе, а кто лучше работает на команду технически. Поэтому всегда говорю, что важно для команды иметь баланс.

К примеру, Месси, когда играл, вообще не оборонялся. Как у нас был одно время Витя Леоненко. И Валерий Васильевич ему говорил: «Витя, если ты выходишь, забиваешь два гола – вся команда будет на тебя работать, нет вопросов. Но если ты не работаешь и не забиваешь эти два гола, то, Витя, что ты делал на поле? И мы учились на этих подсказках Мэтра. Этот вопрос всегда актуален – каждый игрок должен понимать, что он должен работать на команду и в обороне, и в атаке.