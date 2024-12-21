РЕБРОВ: «Мы провалили две игры. Но журналисты ищут проблемы, которых нет»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о выступлении команды в Лиге наций:

– К сожалению, мы провалили первые две игры. Думаю, провалили по результату. Были разные таймы, но, как я говорю, сейчас у нас молодая команда, и мы пытаемся играть в футбол, пытаемся контролировать, заканчивать каждую атаку. У нас были большие проблемы в переходной фазе, когда мы теряли мяч, не делали фол и получали много голов на контратаках. Мы работаем над этим.

Но предоставить шанс игрокам, которые сейчас заслуживают это своей игрой в чемпионате Украины, тоже важно. Или тот же Ярмолюк, который действительно заслуживал шанса попасть в национальную сборную. К сожалению, мы не дали ему шанс сыграть – планировал его выпустить в последней игре, но из-за травм, из-за усталости мы меняли других игроков. В отборочном цикле уже не будет шансов на какие-либо эксперименты. Надо вызвать действительно лучших игроков и делать все, чтобы попасть на чемпионат мира.

Не знаю, почему журналисты говорили, что меня вообще не интересует Лига наций. Напротив, я всегда говорю, что каждая игра сборной Украины, какая бы она ни была, – сейчас это эмоции для наших людей. На любую игру ты выходишь – ты должен играть на максимум, показывать мощь Украины, показывать то, что показывают наши бойцы на передовой.

Всегда это говорю игрокам, но не всегда все могут с этим справиться. Хотя в каждой игре сборной Украины, независимо от того, товарищеская она или официальная, игроки действительно выходят и играют на максимуме. Даже в первой встрече против Албании из новичков мы использовали только Кабаева. Он вообще не был в лагере сборной раньше, и он играл в основном составе. Нельзя с первого матча сменить 4–5 игроков.

Еще раз говорю: раньше это вообще были товарищеские встречи, а сейчас этот турнир дает дополнительный шанс попасть на чемпионат мира. Но надо находить возможность дать шанс игрокам, которые этого заслуживают.

Вы знаете, журналисты, когда нет ожидаемого результата, ищут какие-то проблемы. Там где-то не так, то проблема с номером. Я даже не знал об этой проблеме с номером, но когда спросил игроков, они ответили: «Мы взрослые люди, мы все решили». Нет такой проблемы. По сравнению с тем, что у нас происходит в стране, это вообще ни о чем.

Нет никаких конфликтов, есть требования к каждому игроку. В любом случае, на поле выходят 11 игроков. Игроки, не выходящие на поле, – ну, есть какие-то обиды. Но всегда говорю игрокам: «Обиды могут быть, ты можешь сидеть и не разговаривать с тренером, но когда выходишь на тренировку со своими партнерами или на игру – на пять минут, на две – в составе национальной сборной, все забывают обо всем этом» .

Футбольная команда – это семья. Всегда бывает, что кто-то обиделся. Но я не вижу вообще такого, что игроки создают какие-то проблемы для существования национальной сборной или что в коллективе есть какие-то недомолвки. Не вижу этого. Если журналисты это видят – пусть рассказывают, пусть берут игроков, ведут их на детектор, пусть рассказывают.

Я очень доволен всеми игроками, приезжающими в лагерь национальной сборной. Сборная Украины как любой организм работает. Есть какие-то проблемы, но я доволен тем микроклиматом, который сейчас в команде.

Работа вице-президентом УАФ? Когда Андрей Шевченко обратился ко мне с просьбой быть вице-президентом, я также спросил его: «Как ты это видишь?» Потому что я вообще не работал никаким вице-президентом. Он объяснил, что я буду делать то же, что делал в «Динамо» – структуру национальных сборных. То, что я делал в «Динамо», с U-21, U-19, U-17. Заниматься только этим и помогать своим опытом по любым вопросам, которые будут в федерации футбола.

Потому я согласился. Если Андрей Николаевич дал мне эту работу – здесь я отвечаю, я понимаю, что происходит с национальной сборной, молодежной сборной. Никогда не лезу туда, где я не разбираюсь. Мы постоянно в контакте со всеми тренерами. Постоянно смотрю матчи U-21, U-19, U-17, на связи с Унаи Мельгосой, с Дмитрием Михайленко, с Юрием Морозом, со всеми имеющимися тренерами. Мне это нравится. Думаю, с этим я точно справлюсь. Отвечаю за это.

Очень доволен тем, что, когда мы начали работать, все наши сборные попали на чемпионат Европы, попали в элит-раунды. Результат очень важен, но для нас даже более важно, чтобы когда игрок переходит, например, из U-17 в U-19, у него не было много помех. Чтобы команды примерно так же играли, чтобы требования к игроку на этой позиции были примерно такими же.

Может меняться стиль игры, даже схема – два или три центральных защитника – но требования к позиции, требования в атаке, в обороне, коллективная игра – очень важно, чтобы все работали по одной структуре. Как мы поступали в «Динамо». Практически после каждой тренировки мы все были на базе, тренеры собирались и делились впечатлениями после тренировок, игр. Важно то же делать в национальных сборных, потому что сегодня игрок играет в U-17, а завтра перейдет в U-19. И уже тренер будет знать гораздо больше об этом игроке, если он будет разговаривать и делиться эмоциями на тренировке и в игре.

Что касается Ярмолюка, я был очень много на связи с Унаи. После каждой игры мы разговариваем, и когда у меня есть какие-то проблемы по позициям, то спрашиваю, что он думает: сможет ли этот кандидат тянуть уровень первой команды. Мы постоянно на связи. То же U-19, U-21 сейчас уже есть сборная U-15. Поэтому важно, чтобы тренеры общались и помогали друг другу в своей работе в сборной.

Возобновление чемпионата Украины U-21? Я совершенно от этой идеи не отказался. Но нужно разговаривать с клубами. Сейчас в тяжелейшей ситуации важно, чтобы они могли тянуть эту U-21. Уверен, что мы вернемся к этому вопросу после войны, это важно для института сборных. Сейчас играем так, как играем.