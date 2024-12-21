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  4. ВЕРНИДУБ: «Есть время подумать, чтобы не повторять сделанные ошибки»
Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 05:15 | Обновлено 21 декабря 2024, 05:47
91
0

ВЕРНИДУБ: «Есть время подумать, чтобы не повторять сделанные ошибки»

Главный тренер Кривбасса рассказал о выступлении криворожской команды

21 декабря 2024, 05:15 | Обновлено 21 декабря 2024, 05:47
91
0
ВЕРНИДУБ: «Есть время подумать, чтобы не повторять сделанные ошибки»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб рассказал о выступлении криворожской команды:

– В прошлом году команда получила бронзовые награды чемпионата. Этот сезон команда начала не столь уверенно. Обычно есть объективные и субъективные причины. Как вы воспринимаете ситуацию?

– Действительно, есть объективные и субъективные причины. Мне не хочется повторяться и обсуждать эту тему, ведь снова скажут, что Вернидуб оправдывается. После того, как мы заняли третье место и стали бронзовыми призерами, я сразу сказал ребятам, что завоевать место гораздо легче, чем его отстоять.

– Кривбасс в этом году прошел трудный путь в еврокубках. Насколько вам полезен был этот опыт?

– Я уже играл в еврокубках, потому для меня это не первый опыт. Что касается этих еврокубков, не смотря на сложную ситуацию в нашей стране, это действительно большой опыт для команды. Я очень рассчитываю, что Кривбасс снова будет играть в еврокубках. У нас есть время над чем подумать, чтобы не повторять ошибки, которые мы совершили.

– Во многих матчах нынешнего сезона команда имела преимущество в матчах, создавала большое количество моментов, а в итоге теряла очки. Какой фактор здесь ключевой, что мешает игрокам более эффективно использовать свои лучшие качества?

– Значит, недорабатываем на тренировках – это самый главный фактор. Надо еще больше работать, и все будет хорошо.

– В команде достаточно много новичков, насколько сейчас команда сыграна, как быстро адаптируются новые игроки?

– Потихоньку, ведь все равно на адаптацию нужно время, это понимает каждый тренер. Когда есть какие-то изменения в команде, всегда нужно время. Тем более у нас не только новые игроки, но и многие ребята, которых мы используем на других позициях. С одной стороны, очень хорошо, что ребята играют на разных позициях и не боятся этого.

С другой стороны, нужно определенное время, ведь если ты играешь крайним защитником, а потом тебе нужно сыграть центральное, нужно время, чтобы игрок понял, что от него хотят и что он должен делать, ведь это совсем разные позиции. Однако мне импонирует, что ребята не боятся этого, выходят, играют и показывают неплохой результат.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник
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