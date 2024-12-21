ВЕРНИДУБ: «Зачем тогда участвовать в УПЛ, чтоб мы играли где-то, а не дома»

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб рассказал о ситуации в криворожской команде:

– Сегодня вопрос наличия легионеров в командах УПЛ достаточно специфичен. Не каждый футболист готов приехать в воюющую страну. Как относятся легионеры Кривбасса к этому?

– Если все легионеры, которых у нас есть, остаются в команде, значит, все хорошо. Но тех, кто сомневается, я очень хорошо понимаю, ведь идет война. Все наши легионеры, которые находятся в Кривом Роге – молодцы, они уже адаптировались. Это говорит о том, что ребята действительно хотели быть в Кривбассе, потому они здесь и показывают себя с лучшей стороны.

– Насколько лично для вас важно проводить матчи именно в Кривом Роге?

– Зачем тогда участвовать в УПЛ, чтобы мы играли где-нибудь, а не дома? Мы начинали первый чемпионат во время войны играть в таких условиях, поэтому первый круг играли в Киеве. Я считаю, что мы должны играть дома, ведь Кривой Рог – такой же украинский город, как, например, и Киев, и Черновцы, и Луганск, и Донецк, и Симферополь, и любой другой. Поэтому не вижу проблем, чтобы мы проводили чемпионат у себя дома. Тем более у нас очень много болельщиков, которые всегда приходят и поддерживают Кривбасс. Благодаря футболу, во время войны, людям есть куда сходить и на что посмотреть.

– Как-то вы сказали после матча, что лучше, когда капитана выбирает главный тренер. Чем вы объясните свою позицию? И кто для вас в настоящее время лидер или лидер коллектива?

– Это моя позиция, я привык к тому, что я выбираю капитана, поэтому на сегодняшний день с капитанской повязкой Иван Дибанго, заслуживающий этого игрок. Наш капитан Дмитрий Хомченовский немного меньше играет сейчас.

– В течение многих лет матчи между Днепром или Днепром-1 и Кривбассом были сверхпринципиальными. Теперь Днепропетровщину представляет в элите только Кривбасс. Каково ваше личное отношение, что сильные клубы исчезают с футбольной карты, можно ли сказать, что в Украине большинство клубов висят на ниточке?

– Сейчас нужно быть готовыми ко всему, ведь идет война, все может произойти. На самом деле, мне очень досадно, что не стало сначала такого клуба как Днепр, а потом Днепра-1, но это жизнь ничего не поделаешь. Сейчас нелегкое время. Главное, что есть 16 клубов в Премьер-лиге, которые на сегодняшний день принимают участие в чемпионате. Дай Бог, чтобы так и осталось. Хочется добавить, что это касается не только УПЛ, но и первой и второй лиг, ведь там тоже могут быть определенные вопросы и проблемы. Ничего не поделаешь, это наша жизнь. Но мы обязательно победим врага, и все будет хорошо в нашей родной Украине.