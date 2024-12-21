Женский футбол во всей красе. Аргентинки получили 6 красных за 1 минуту
Скандал в матче полуфинала женского кубка Либертадорес
В ночь с 20 на 21 декабря состоялся матч полуфинала женского кубка Либертадорес (южноамериканская лига чемпионов), участие в котором приняли аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Гремио».
Однако игра не привлекла бы столь большого внимания, если бы не эпизод, произошедший после гола бразильской команды.
Футболистка «Ривер Плейта» Кандела Диас, обратившись к темнокожему болбою, издала жесты, имитирующие обезьяну. Вместе с партнершами она также угрожала физическим насилием. Главный тренер «Гремио» Тайсан прокомментировала инцидент: «Расизм – это мусор, который считает себя выше остальных».
Судья матча выдал 6 красных карточек за расистские оскорбления и агрессивное поведение игрокам аргентинской команды, после чего матч был остановлен. «Гремио» отказались продолжать игру, и команда была объявлена финалистом турнира.
🟥 6 cartões vermelhos foram aplicados para o River Plate por injúria racial/violência e então o jogo foi abandonado.— Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) December 21, 2024
Grêmio está na FINAL da Ladies Cup. pic.twitter.com/PnqWf7i9jq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпион мира хочет встретиться с победителем этого поединка
Главный тренер национальной команды объяснил, в чем главная проблема Артема Довбика