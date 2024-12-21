Женский футбол во всей красе. Аргентинки получили 6 красных за 1 минуту

В ночь с 20 на 21 декабря состоялся матч полуфинала женского кубка Либертадорес (южноамериканская лига чемпионов), участие в котором приняли аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Гремио».

Однако игра не привлекла бы столь большого внимания, если бы не эпизод, произошедший после гола бразильской команды.

Футболистка «Ривер Плейта» Кандела Диас, обратившись к темнокожему болбою, издала жесты, имитирующие обезьяну. Вместе с партнершами она также угрожала физическим насилием. Главный тренер «Гремио» Тайсан прокомментировала инцидент: «Расизм – это мусор, который считает себя выше остальных».

Судья матча выдал 6 красных карточек за расистские оскорбления и агрессивное поведение игрокам аргентинской команды, после чего матч был остановлен. «Гремио» отказались продолжать игру, и команда была объявлена финалистом турнира.