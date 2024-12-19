Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика

Источники, приближенные к украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику, рассказали, что запрещенный препарат мог попасть в организм 23-летнего футболиста через пищу.

Как сообщает Teamtalk, подобные случаи уже случались с известными теннисистами – Игой Свентек и Янником Синнером.

Сейчас Мудрик с нетерпением ожидает результаты допинг-пробы «В», но, как рассказало окружение вингера, он крайне расстроен из-за этого события и надеется, что будет найдено быстрое решение, которое позволит ему сосредоточиться на футболе.

Ранее известный британский журналист Бен Джейкобс высказался о будущем Мудрика.