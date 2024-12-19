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  4. Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Англия
19 декабря 2024, 16:58 |
12575
29

Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика

Есть первая версия

19 декабря 2024, 16:58 |
12575
29
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Источники, приближенные к украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику, рассказали, что запрещенный препарат мог попасть в организм 23-летнего футболиста через пищу.

Как сообщает Teamtalk, подобные случаи уже случались с известными теннисистами – Игой Свентек и Янником Синнером.

Сейчас Мудрик с нетерпением ожидает результаты допинг-пробы «В», но, как рассказало окружение вингера, он крайне расстроен из-за этого события и надеется, что будет найдено быстрое решение, которое позволит ему сосредоточиться на футболе.

Ранее известный британский журналист Бен Джейкобс высказался о будущем Мудрика.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 30
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firstromario
вас заголовок статті вже настільки перекручений для сенсації що взагалі ніякого відношення до тексту не має 
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+8
zhyr
то стало відомо, чи є версія? 
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+8
Richard Lewis
Людина завжди мріяла про кар’єру бодібілдера. Відчепіться вже від хлопця, все по плану 
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+5
contr
Друга версія: Пудрик лизав вареник кацапській лярві Грачовій ☝️
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
_Quantum19_
Він полюбляє нічні прогулянки, це вас ненаводить на думки  
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+3
Gargantua81
лучше все таки вариант с попаданием через уретру продвигать
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Андрій Шевченко
Яка цінна інфа...воно його жрало. 
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+2
Harun Bakircioğlu
Бедному футболисту уже даже хавчик в доставке заказать нельзя, опасно. Каждому спортсмену нужно по дегустатору, чтобы как при королях, не отравили.
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+2
Harun Bakircioğlu
Будет прикол, если это так бывший агент отомстил
23 августа 16:08
Мудрик стал клиентом агентской компании ProStar, главой которой является Вадим Шаблий. Об этом в собственных соцсетях сообщил Шаблий в своих соцсетях.
Добавим, что до этого интересы Мудрика представлял Алексей Алехин из компании ALIK FOOTBALL MANAGEMENT, которую связывают с Евгением Красниковым. Ранее Георгий Судаков также сменил ALIK FOOTBALL MANAGEMENT на ProStar.
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+1
Андрій Шевченко
Ну чому не йдете від джерела ? Звідки пішло? Чи за це не проплачено ? Шаблій кинув його на бабло, він вирішив кинути шаблія і після цього " знайшли допінг" і цю тему першим і на все почав розганяти ...шаблій
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+1
c_a_p2
Треба було менше жерти всякі неперевірені засоби. Доводилось мати справу з подібними ситуаціями. Згадав навскидку сибутрамін та станозолол... А ще фуросемід та препарати від застуди з псевдоефедріном...
Для контролю в клубі повинен бути кваліфікований професіонал-фармаколог. 
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+1
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patrick
Немає чого зустрічатися із РУС дівчиною, завжди чекай біди
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0
Pavel_i_CO
Купив стероїдів для качалки. А в них яка завгодно хімія може бути... І до побачення кар'єра 
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0
didora
Та що його годували як корову та в сіно добавляли преперат. Що це за препарат, що його дабавляли у їжу??? А якщо випадково попав, то з чим він попав? З приправами, з кетчупом, з травами ...? Дивна версія. Чи це вже довели? Як придумають хоч стій  хоч падай.
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0
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zelc006
Мабуть, це диверсія русні...
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-4
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Strontium
Значит это Шапаренко на базе  из-за №10.
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-5
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