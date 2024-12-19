Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
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Источники, приближенные к украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику, рассказали, что запрещенный препарат мог попасть в организм 23-летнего футболиста через пищу.
Как сообщает Teamtalk, подобные случаи уже случались с известными теннисистами – Игой Свентек и Янником Синнером.
Сейчас Мудрик с нетерпением ожидает результаты допинг-пробы «В», но, как рассказало окружение вингера, он крайне расстроен из-за этого события и надеется, что будет найдено быстрое решение, которое позволит ему сосредоточиться на футболе.
Ранее известный британский журналист Бен Джейкобс высказался о будущем Мудрика.
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Мудрик стал клиентом агентской компании ProStar, главой которой является Вадим Шаблий. Об этом в собственных соцсетях сообщил Шаблий в своих соцсетях.
Добавим, что до этого интересы Мудрика представлял Алексей Алехин из компании ALIK FOOTBALL MANAGEMENT, которую связывают с Евгением Красниковым. Ранее Георгий Судаков также сменил ALIK FOOTBALL MANAGEMENT на ProStar.
Для контролю в клубі повинен бути кваліфікований професіонал-фармаколог.