«Рано сеять панику». Известный британский журналист – о будущем Мудрика

Известный британский журналист Бен Джейкобс прокомментировал ситуацию с будущим украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском «Челси» на фоне допингового скандала с участием футболиста:

«Я думаю на данном этапе еще очень рано «сеять панику» в том вопросе, что Мудрик больше не сыграет за «Челси». Пока клуб пытается поддержать Михаила и оставить все позади.

Они надеются, что это произойдет, если проба «В» даст отрицательный результат или, как альтернативный вариант, Мудрик сможет отстоять свою позицию за счет смягчающих обстоятельств. Поэтому сейчас все зависит от «Челси» и Мудрика. Они работают вместе, чтобы бороться с этим.

Если будет официальное обвинение и наказание, тогда логично считать, что Мудрик может провести значительный период времени вне игры. И это может поставить под угрозу его будущее в «Челси».

Но пока клуб не думает о длительной дисквалификации, они действительно думают о том, как решить эту проблему и как доказать невинность Михаила, на чем тот категорически настаивает», – сказал Джейкобс в эфире talkSPORT.