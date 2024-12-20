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Лига чемпионов
20 декабря 2024, 23:37 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:41
997
11

Таблица коэффициентов. Швеция и Кипр существенно оторвались от Украины

Три клуба из Кипра дружно вышли в плей-офф Лиги конференций

20 декабря 2024, 23:37 | Обновлено 20 декабря 2024, 23:41
997
11
Таблица коэффициентов. Швеция и Кипр существенно оторвались от Украины
УЕФА

19 декабря состоялись матчи заключительного, 6-го тура Лиги конференций.

Произошли неприятные для Украины изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В рейтинге 2025 Украина занимает 23-ю позицию (23.400). Шахтер (4 пункта) сохраняет небольшие шансы на продолжение выступлений в Лиге чемпионов, Динамо досрочно выбыло из Лиги Европы (0 очков после 6 матчей). В Лиге конференций украинские клубы не представлены, поэтому Кипр и Швеция увеличили отрыв от Украины.

Кипр (25.662) вышел на 20-е место в рейтинге. Три клуба – Омония, Пафос и АПОЭЛ – дружно вышли в плей-офф Лиги конференций.

У Швеции (25.125) – 21-е место, в игре остаются также три клуба – Эльфсборг, Мальме (ЛЕ) и Юргорден (ЛК).

Сербия (25.100) опустилась на 22-е место. Црвена Звезда близка к вылету из Лиги чемпионов, ТСЦ Бачка-Топола вышла в 1/16 финала Лиги конференций

Идущая 24-й Венгрия имеет 22.500 балла. В игре остается только Ференцварош в Лиге Европы (9 очков после 6 матчей).

Если Украина завершит сезон на 23-й позиции или ниже, тогда чемпиону Украины 2025/26 придется в сезоне 2026/27 начинать с самых низов – первого раунда квалификации Лиги чемпионов (Q1). Можно будет надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2, но такой вариант не является обязательным.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 12
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avk2307
Я не понимаю, как с найкращим  Шахтарем так можемо опускатися вже другий рік. ?
Вонибляха так стараються,а оті всі .... 
та корочше. Тепер Шахтар сам за себе. вони ж і раніше так були? ЧИ НЕ БУЛИ?
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+2
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Fitness.sports
Опять с Барри Таун 9-0. 
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+1
an52
Від Косова і Мальти відрив все ще доволі значний, так що футболісти можуть і далі розслаблятися 
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+1
Дані Рохас
привет со дна
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+1
ДонЛуган
Ну вполне закономерное место ! Никогда мы не были футбольной нацией! Раз в 20-30 лет появлялся один два игрока которые что то показывали , но в целом играли в бей-беги ! Была конечно небольшая эпоха когда легионеры зарабатывали нам результаты , но это уже в прошлом ! В нынешних реалиях в УПЛ едут играть только совсем никому в футбольном мире ненужные игроки ! 
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0
Отаман
Це дуже погано. Ну як може бути інакше, якщо вже 20 матчів фк ганьба суркісів та медведчука не виграє в основному раунді (груповому турнірі) єврокубків, 20 матчів це вже ганьба якась🥳
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0
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Gargantua81
и все равно это достаточно высокое как для Украины место. в других рейтингах значительно хуже.
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0
_Quantum19_007
ДК в цьому сезоні плідно працює у ЛЄ. Тікаємо від топ-15 так, що аж вітер вуха тріпле.)))
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-1
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Олег Мандрівник
Кипр, сцуко, Кипр. Я там был, как они такой футбольной страной стали? И что в рейтинге делает недоразумение расея 404?
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-1
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