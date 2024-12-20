Таблица коэффициентов. Швеция и Кипр существенно оторвались от Украины

19 декабря состоялись матчи заключительного, 6-го тура Лиги конференций.

Произошли неприятные для Украины изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В рейтинге 2025 Украина занимает 23-ю позицию (23.400). Шахтер (4 пункта) сохраняет небольшие шансы на продолжение выступлений в Лиге чемпионов, Динамо досрочно выбыло из Лиги Европы (0 очков после 6 матчей). В Лиге конференций украинские клубы не представлены, поэтому Кипр и Швеция увеличили отрыв от Украины.

Кипр (25.662) вышел на 20-е место в рейтинге. Три клуба – Омония, Пафос и АПОЭЛ – дружно вышли в плей-офф Лиги конференций.

У Швеции (25.125) – 21-е место, в игре остаются также три клуба – Эльфсборг, Мальме (ЛЕ) и Юргорден (ЛК).

Сербия (25.100) опустилась на 22-е место. Црвена Звезда близка к вылету из Лиги чемпионов, ТСЦ Бачка-Топола вышла в 1/16 финала Лиги конференций

Идущая 24-й Венгрия имеет 22.500 балла. В игре остается только Ференцварош в Лиге Европы (9 очков после 6 матчей).

Если Украина завершит сезон на 23-й позиции или ниже, тогда чемпиону Украины 2025/26 придется в сезоне 2026/27 начинать с самых низов – первого раунда квалификации Лиги чемпионов (Q1). Можно будет надеяться на перераспределение квот и автоматический пропуск в Q2, но такой вариант не является обязательным.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный рейтинг УЕФА 2025