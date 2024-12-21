Источник: ЛНЗ сделал предложение в €600 тыс за вингера из чемпионата Турции
Али Малле из Шанлыурфаспора может продолжить карьеру в Черкассах
Клуб ЛНС Черкассы сделал официальное предложение в 600 тысяч евро за трансфер Али Малле из турецкого клуба Шанлыурфаспор, сообщил журналист Эрсан Сердал.
Малиец может сыграть как в амплуа правого вингера (5 матчей), так и в центре нападения (8 поединков).
К Али Малле также проявляют интерес турецкие клубы Эюпспор, Касымпаша, Газиантеп и Амедспор.
26-летний футболист в текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Турции сыграл 13 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
Контракт малийского вингера с Шанлыурфаспором завершится летом 2025 года..
ÖZEL | Ukrayna ekibi LNZ Cherkasy, Şanlıurfaspor'dan Aly Mallé için 600 bin Euro resmi teklifte bulundu. Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gaziantep FK'nın da ilgilendiği oyuncu için en son Amedspor girişimde bulundu. pic.twitter.com/V8GbgELNM4— Ersan Serdal (@ersanserdall) December 19, 2024
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