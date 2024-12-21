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Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 04:45 | Обновлено 21 декабря 2024, 05:09
66
0

Источник: ЛНЗ сделал предложение в €600 тыс за вингера из чемпионата Турции

Али Малле из Шанлыурфаспора может продолжить карьеру в Черкассах

21 декабря 2024, 04:45 | Обновлено 21 декабря 2024, 05:09
66
0
Источник: ЛНЗ сделал предложение в €600 тыс за вингера из чемпионата Турции
Twitter. Али Малле

Клуб ЛНС Черкассы сделал официальное предложение в 600 тысяч евро за трансфер Али Малле из турецкого клуба Шанлыурфаспор, сообщил журналист Эрсан Сердал.

Малиец может сыграть как в амплуа правого вингера (5 матчей), так и в центре нападения (8 поединков).

К Али Малле также проявляют интерес турецкие клубы Эюпспор, Касымпаша, Газиантеп и Амедспор.

26-летний футболист в текущем сезоне второго дивизиона чемпионата Турции сыграл 13 матчей, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

Контракт малийского вингера с Шанлыурфаспором завершится летом 2025 года..

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ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Шанлыурфаспор чемпионат Турции по футболу Эюпспор Касымпаша Газиантеп
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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