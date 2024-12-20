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  4. «Довбику необходимы подачи». Наставник Ромы – об украинском форварде
Италия
20 декабря 2024, 22:29 | Обновлено 20 декабря 2024, 22:30
621
6

«Довбику необходимы подачи». Наставник Ромы – об украинском форварде

Клаудио Раньери утверждает, что команде необходимо больше подавать на Довбика

20 декабря 2024, 22:29 | Обновлено 20 декабря 2024, 22:30
621
6
«Довбику необходимы подачи». Наставник Ромы – об украинском форварде
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике:

«Довбику необходимы подачи, вот в чем он лучше, и мы должны попытаться это использовать. Независимо от нашей игровой тактики, нам нужно стараться навешивать на него. Кто бы это ни был – крайний защитник или вингер – нам нужны игроки, которые могут играть на фланге и делать навес».

18 декабря Артем оформил дубль в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Сампдории», чем помог «волкам» победить со счетом 4:1.

В нынешнем сезоне Довбик провел за «Рому» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Артем Довбик Клаудио Раньери Рома Рим Сампдория Рома - Сампдория Кубок Италии по футболу Серия A чемпионат Италии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Рома
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
Нихрена себе, спустя полгода какой вывод сделали, хорошо хоть не в мае
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Saar
На якому діалекті балаболять нижче?!
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