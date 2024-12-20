«Довбику необходимы подачи». Наставник Ромы – об украинском форварде
Клаудио Раньери утверждает, что команде необходимо больше подавать на Довбика
Итальянский тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался об украинском нападающем «волков» Артеме Довбике:
«Довбику необходимы подачи, вот в чем он лучше, и мы должны попытаться это использовать. Независимо от нашей игровой тактики, нам нужно стараться навешивать на него. Кто бы это ни был – крайний защитник или вингер – нам нужны игроки, которые могут играть на фланге и делать навес».
18 декабря Артем оформил дубль в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Сампдории», чем помог «волкам» победить со счетом 4:1.
В нынешнем сезоне Довбик провел за «Рому» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.
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