Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в декабре

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.

Схема определения лауреатов – традиционная: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 5 клубов – Динамо, Кривбасс, Заря, Левый Берег, Оболонь.

В номинации Лучший игрок декабря кандидатуры:

Владислав Ванат (Динамо Киев)

Петар Мичин (Заря Луганск)

Сиднней Силва Сантос (Левый Берег Киев)

Егор Твердохлеб (Кривбасс Кривой Рог)

На звание Лучший тренер декабря претендуют:

Юрий Вернидуб (Кривбасс Кривой Рог)

Виталий Первак (Левый Берег Киев)

Сергей Шищенко (Оболонь Киев)

Александр Шовковский (Динамо Киев)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 24 декабря 16:00.