Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в декабре
Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков
Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.
Схема определения лауреатов – традиционная: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.
В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 5 клубов – Динамо, Кривбасс, Заря, Левый Берег, Оболонь.
В номинации Лучший игрок декабря кандидатуры:
- Владислав Ванат (Динамо Киев)
- Петар Мичин (Заря Луганск)
- Сиднней Силва Сантос (Левый Берег Киев)
- Егор Твердохлеб (Кривбасс Кривой Рог)
На звание Лучший тренер декабря претендуют:
- Юрий Вернидуб (Кривбасс Кривой Рог)
- Виталий Первак (Левый Берег Киев)
- Сергей Шищенко (Оболонь Киев)
- Александр Шовковский (Динамо Киев)
Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 24 декабря 16:00.
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