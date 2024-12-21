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Украина. Премьер лига
21 декабря 2024, 03:39 | Обновлено 21 декабря 2024, 03:53
21
0

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в декабре

Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков

21 декабря 2024, 03:39 | Обновлено 21 декабря 2024, 03:53
21
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в декабре
ФК Динамо. Юрий Вернидуб и Александр Шовковский

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.

Схема определения лауреатов – традиционная: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 5 клубов – Динамо, Кривбасс, Заря, Левый Берег, Оболонь.

В номинации Лучший игрок декабря кандидатуры:

  • Владислав Ванат (Динамо Киев)
  • Петар Мичин (Заря Луганск)
  • Сиднней Силва Сантос (Левый Берег Киев)
  • Егор Твердохлеб (Кривбасс Кривой Рог)

На звание Лучший тренер декабря претендуют:

  • Юрий Вернидуб (Кривбасс Кривой Рог)
  • Виталий Первак (Левый Берег Киев)
  • Сергей Шищенко (Оболонь Киев)
  • Александр Шовковский (Динамо Киев)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 24 декабря 16:00.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Владислав Ванат Егор Твердохлеб Петар Мичин Виталий Первак Сергей Шищенко Александр Шовковский Сиднней Силва Сантос Левый Берег Киев Заря Луганск Оболонь Киев
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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