ФОТО. Дочь Шацких не видела отца два года. Встреча наконец состоялась
Милая встреча семейства Шацких
Дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких – Кристина Шацких – опубликовала фото с милой семейной встречи.
«Дааа, мы наконец-то организовали совместную поездку с родителями🥰 С папой не виделись 2 года!», – поинформировала своих подписчиков в Telegram Кристина.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Встреча состоялась в Дубаи, где семья отлично проводит время.
Напомним, что Кристина Шацких встречается с футболистом киевского «Динамо» Николаем Шапаренко.
Также в семействе Шацких есть ещё одна дочь – старшая дочь Рената, которая проживает в Майами. Её на встрече не было.
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