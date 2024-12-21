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21 декабря 2024, 03:53 | Обновлено 21 декабря 2024, 04:08
498
0

ФОТО. Дочь Шацких не видела отца два года. Встреча наконец состоялась

Милая встреча семейства Шацких

21 декабря 2024, 03:53 | Обновлено 21 декабря 2024, 04:08
498
0
ФОТО. Дочь Шацких не видела отца два года. Встреча наконец состоялась
Telegram. Кристина Шацких с мамой и отцом

Дочь легенды киевского «Динамо» Максима ШацкихКристина Шацких – опубликовала фото с милой семейной встречи.

«Дааа, мы наконец-то организовали совместную поездку с родителями🥰 С папой не виделись 2 года!», – поинформировала своих подписчиков в Telegram Кристина.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Встреча состоялась в Дубаи, где семья отлично проводит время.

Напомним, что Кристина Шацких встречается с футболистом киевского «Динамо» Николаем Шапаренко.

Также в семействе Шацких есть ещё одна дочь – старшая дочь Рената, которая проживает в Майами. Её на встрече не было.

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фото lifestyle Максим Шацких Динамо Киев Николай Шапаренко девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Telegram
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