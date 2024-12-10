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10 декабря 2024, 02:27 |
433
1

ФОТО. Старшая дочь Максима Шацких – настоящая красавица! Огонь

Знакомим вас с Ренатой Шацких

10 декабря 2024, 02:27 |
433
1
ФОТО. Старшая дочь Максима Шацких – настоящая красавица! Огонь
Instagram. Рената Шацких

Старшей дочери легенды киевского «Динамо» Максима Шацких, Ренате, исполнилось 30 лет.

Девушка красиво отпраздновала свой день рождения, опубликовав стильное и радостное видео на память о своём 30-летии.

Рената училась в Майами и Торонто, работала репетитором английского языка.

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Старшая дочь Шацких замужем за Ярославом, с которым они проживают в Майами и ведут цветочный бизнес.

В 2020-м году у пары родилась дочь Милана – Максим Шацких стал дедушкой в 42 года.

Напомним, что у экс-нападающего киевского «Динамо» есть и младшая дочь, Кристина, которая встречается с Николаем Шапаренко.

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фото lifestyle Максим Шацких Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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LexХХХ
Христина, як на мене, гарніша😏
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