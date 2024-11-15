ДЕВУШКА ДНЯ. Кристина Шацких – дочь легенды Динамо и девушка Шапаренка

22-летняя дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких – Кристина – является девушкой полузащитника киевского клуба и сборной Украины Николая Шапаренка.

Пара не подтверждает публично, что они состоят в отношениях, но большинство футбольных и спортивных СМИ уже нашло множество доказательств, что Николай и Кристина встречаются.

Кристина не любит откровенные фото и считает, что в каждой девушке (женщине) должны быть загадка. Несмотря на узбекские корни, девушка любит украинский язык и получила высшее образование здесь, в Украине – она окончила юридический факультет КНУ им. Т. Шевченка.

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В детстве девушка развивала множество своих талантов, главным из которых было пение – она даже пробовала себя на шоу «Голос. Дети». Но всё-таки не решилась реализовывать дальше свою мечту.

Сейчас Кристина Шацких занимается фотографией и имеет свой собственный бренд одежды «SHÁTSKI».

Девушка очень изысканна и элегантна, её красота впечатляет: